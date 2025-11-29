NEWS

Ventura a Terzo Tempo: “Il Napoli è una squadra rigenerata. Oggi è difficile rinunciare a Neres e Lang. Conte penso abbia concesso qualcosa ai giocatori”

Vincenzo Letizia 29 Novembre 2025 0 1 min read

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Mi sembra un Napoli rigenerato. In queste ultime due partite si è rivisto entusiasmo, gioco, e volti diversi rispetto alle uscite precedenti. Anche dopo il rigore sbagliato, la squadra è ripartita e ha chiuso la partita.

Gimenez non è un giocatore in grado di determinare un cambiamento. Al Milan manca una prima punta per arrivare fino in fondo.

Oltre ai moduli, nel calcio contano gli spazi. Se li aggredisci puoi fare il cambio di gioco. Prima era un possesso palla a volte esasperato, gli spazi diminuivano. Tutte le azioni che ha avuto in Champions le ha avute grazie all’attacco dello spazio di Neres e Lang. La curiosità grande è che Politano scalpita, ma rinunciare in questo momento a Neres e Lang è difficile.

Infortuni? Qualche domanda me la farei. Ci sono stati troppi infortuni di natura muscolare o pubalgica. Quando c’è una ripetizione sistematica di questo una riflessione andrebbe fatta. Ma poche squadre con un’infermeria così piena sarebbero nella posizione del Napoli attuale. Qualcosa da rivedere c’è. Quando uno non c’è dentro è meglio che non si addentri, ma sono troppi e tutti di natura muscolare o pubalgica.

In Italia si parla molto di calcio, ci sono tanti giornali. Chivu due settimane era un tipo di allenatore, oggi è in discussione.

Il Napoli ha superato un momento difficile e credo che abbia iniziato oggi il suo campionato. I giocatori vogliono dare tanto a Conte e l’allenatore penso abbia mollato qualcosa a loro per dargli più gioia ed entusiasmo nell’allenarsi. Credo che abbia capito che bisognava ritornare qualcosa. Io penso al tema del rapporto con i giocatori, penso che abbia mollato qualcosa e la squadra ha apprezzato. Le cose non vengono mai per caso.

Il format nuovo della Champions League non mi piace, per me non è calcio. Non ha senso. Basta guardare come i giovani non seguono alcune partite”.

