Fabbroni, Lo Monaco, Mastroianni, Campanella. De Rienzo e Renica a Radio Napoli Centrale

Fabbroni: “Roma-Napoli sporcata da violenza e episodi gravissimi. Non toccherei Lang e Neres”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Penso che Conte dovrebbe confermare a Roma le due ali viste nelle ultime due partite. Lang e Neres funzionano, perché cambiare proprio adesso? Spinazzola avrà voglia di giocare, perché è un grande ex. Le sue condizioni, però, saranno approssimative: ma almeno una mezzora penso riuscirà a farla. Roma-Napoli oggi è stata sporcata. Una volta questa partita impegnava entrambe le tifoserie. Ci sono delle foto bellissime che ricordano quell’epoca d’oro col gemellaggio. C’era folklore e simpatia. Oggi questa partita è stata sporcata con un tifoso ucciso, un episodio gravissimo. Ci vorrebbe un gesto di distensione. Questa è una sfida che prima raccoglieva simpatie, sarebbe bello questa volta che c’è anche l’alta classifica vedere un gesto di pentimento e di riconciliazione”.

Lo Monaco: “Il Napoli con tutti a disposizione è quasi imbattibile, ma Conte si è inventato un altro assetto giusto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco: “Il Napoli è una delle squadre più forti d’Europa. La giornata di Eindhoven può capitare a tutti, anche alle grandi squadre. Il Napoli ha una difesa forte supportata da un centrocampo ancora più forte. Quando ci sono tutti è una squadra quasi imbattibile. Ero allo stadio a Firenze e rimasi impressionato. Sulla bontà di questa squadra ci metto la mano sul fuoco. Gasperini riesce a trarre sempre il massimo dai suoi uomini. Lo ha fatto ovunque, tranne a Milano con l’Inter, per situazioni particolari. La Roma lotterà con le altre per lo scudetto. Conte è tornato al suo primo Napoli, quello con le linee esterne. Quando si mette a lavorare con la squadra sa sempre trovare le soluzioni giuste, come ha fatto ora ritrovando gli esterni. Lang e Neres sanno fare ottimamente questo lavoro e la squadra si è risvegliata. Si vede la mano dell’allenatore”.

Mastroianni: “La Roma sa soffrire e ha un portiere fenomenale. Lang può essere la sorpresa all’Olimpico”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista e telecronista di Dazn Dario Mastroianni: “La Roma è una squadra che sa soffrire e che ha un portiere straordinario. È una squadra più matura e che sa vedere i momenti della partita. I principi di Gasperini si vedono in maniera netta. Gasperini ha portato le sue idee e vedo una squadra diversa e più matura rispetto a quella di Ranieri. Che partita mi aspetto? Una gara all’inizio forse un po’ bloccata, ma che può prendere il volo grazie ai tanti giocatori di qualità che ci saranno in campo. Soulé per la Roma e Lang per il Napoli sono i giocatori che possono dare la svolta alla partita. Per gli azzurri dire McTominay sarebbe troppo facile”.

Campanella: “L’infortunio di Koné sembrava più grave. Ferguson in vantaggio su Dybala”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Voce Giallorossa Marco Campanella: “Koné? Gasperini sembrava tranquillo. Il giocatore zoppicava leggermente e c’è un moderato ottimismo. Inizialmente il problema sembrava più grave. Non mi aspetto cambi di modulo, vedremo il 3-4-2-1. Forse Gasperini toccherà qualcosa in avanti, dove ci sono più variabili. Dipenderà da come vorrà impostare la gara. La prima scelta è sicuramente Dybala, ma dall’altra parte c’è Ferguson che attacca di più la profondità. Forse la sua panchina di ieri in Europa League serve a preservarlo per il Napoli, anche perché Dybala è rientrato solo ora dopo un lungo infortunio”.

De Rienzo: “Su Conte una narrazione sbagliata, le sue critiche erano nella direzione giusta”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista Jolanda De Rienzo: “L’immagine di Lang che tocca lo scudetto è quella che mi è rimasta impressa. Mi è piaciuto vedere un Conte alchimista che ha comunicato in modo sincero quello che pensava della squadra. È umorale, gli brucia se perde e non ha filtri. Ha confermato ogni volta che difenderà sempre i giocatori. Conte ha voluto dare la direzione giusta e chiedere supporto. Le critiche vanno fatte anche quando si vince. Il vero obiettivo sarebbe non perdere mai l’equilibrio. Era giusto raccontare lo sfogo di Conte, ma non dire che aveva rassegnato le dimissioni. Anche la narrazione dello spogliatoio contro Conte è falsa, lui ha detto delle cose diverse. Da un certo punto di vista c’è stata una catena di notizie non vere, che hanno creato confusione”.

Renica: “Neres e Lang le nuove speranze dopo la mazzata del ko di Anguissa. Anche Politano beneficerà del nuovo modulo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex calciatore Alessandro Renica: “I tanti infortuni con tempi lunghi inficiano un po’ la rosa lunga, infatti la coperta rischia di diventare corta. Un problema che con una rosa così profonda non dovrebbe esserci. La Roma? È una realtà già dallo scorso campionato. Nel girone di ritorno dello scorso campionato ha fatto meglio di Inter e Napoli. Lo stop di Anguissa è stata una mazzata, adesso Lang e Neres rappresentano la nuova speranza. Conte ha dato un assetto tattico nuovo e importante, nel senso che ha funzionato. Abbiamo visto oltre al nuovo modulo i cambi e i volti nuovi. Ricordo un’intervista di Politano in cui disse che era un po’ stanco, e infatti è stato messo in panchina. Resta un giocatore importante e fortissimo e deve riposare. Se lo dice lui stesso significa che è così. Ha fatto bene l’allenatore a venire incontro a queste situazioni con qualche scelta. Senza dare troppi spazi da coprire alle ali si permette loro di stancarsi di meno. Sicuramente anche Politano beneficerà di questo nuovo modulo, facendo meno lavoro di copertura”.

