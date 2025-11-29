Nuova regola FIFA: calciatori infortunati restano fuori per 2 minuti — addio ai “furbetti del tempo”

Nuova regola FIFA: i calciatori infortunati restano fuori, addio ai furbetti del tempo
La FIFA sperimenterà una novità in vista della prossima Coppa Araba in Qatar. Pierluigi Collina, responsabile internazionale degli arbitri, ha annunciato una nuova regola riguardante i giocatori che ricevono assistenza medica in campo.
Secondo quanto comunicato, i calciatori che vengono curati sul terreno di gioco dovranno rimanere obbligatoriamente fuori dal match per 2 minuti, misura pensata per ridurre le perdite di tempo e scoraggiare i cosiddetti “furbetti del cronometro”. I portieri sono esclusi dalla norma. Norme simili esistono già in alcuni campionati, come la MLS Next Pro, dove i giocatori devono restare fuori 3 minuti dopo un trattamento medico. L’obiettivo è limitare le interruzioni intenzionali, garantire maggiore continuità di gioco e permettere al personale medico di operare in condizioni più controllate. Secondo la FIFA, questa misura dovrebbe rendere il calcio più veloce e dinamico, scoraggiare le simulazioni e aumentare il tempo effettivo di gioco, proteggendo allo stesso tempo la salute dei giocatori.
Fonte: CalcioNapoli24