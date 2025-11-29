NewsMix24

Nuova regola FIFA: calciatori infortunati restano fuori per 2 minuti — addio ai “furbetti del tempo”

Vincenzo Letizia 29 Novembre 2025 0 49 sec read

La FIFA sperimenterà una novità in vista della prossima Coppa Araba in Qatar. Pierluigi Collina, responsabile internazionale degli arbitri, ha annunciato una nuova regola riguardante i giocatori che ricevono assistenza medica in campo.

Secondo quanto comunicato, i calciatori che vengono curati sul terreno di gioco dovranno rimanere obbligatoriamente fuori dal match per 2 minuti, misura pensata per ridurre le perdite di tempo e scoraggiare i cosiddetti “furbetti del cronometro”. I portieri sono esclusi dalla norma. Norme simili esistono già in alcuni campionati, come la MLS Next Pro, dove i giocatori devono restare fuori 3 minuti dopo un trattamento medico. L’obiettivo è limitare le interruzioni intenzionali, garantire maggiore continuità di gioco e permettere al personale medico di operare in condizioni più controllate. Secondo la FIFA, questa misura dovrebbe rendere il calcio più veloce e dinamico, scoraggiare le simulazioni e aumentare il tempo effettivo di gioco, proteggendo allo stesso tempo la salute dei giocatori.

Fonte: CalcioNapoli24

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

