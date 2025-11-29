Raffaele Di Fusco, Carlo Alvino, Ciro Troise, Giovanni Scotto e Luigi De Magistris a Terzo Tempo Calcio Napoli

Ciro Troise a Terzo Tempo: “La scelta di Conte di passare qualche giorno a Torino è stata giusta. La squadra vuole bene al proprio allenatore”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“L’Inter si è fatta un po’ prendere dalla mania del calcio moderno in cui non si può perdere. Ho sentito di riunioni nello spogliatoio e delle dichiarazioni di difesa per Chivu. C’è un Pisa in forma che può mettere in difficoltà i nerazzurri. Andare a vincere in casa del Pisa non sarà facile per nessuno.

A Bologna ho visto un Conte in grande difficoltà. La scelta di fare qualche giorno a Torino è stata giusta. La squadra è stata bravissima dopo il confronto e ha dimostrato di voler bene all’allenatore. Anche quando arriverà il momento difficile, perché arriverà per la gran quantità di partite complicate, ricordatevi tutti di ciò che ha fatto questa squadra.

Il cambio con cui Conte ha vinto contro il Qarabag è quando supera l’ossessiva ricerca dell’equilibrio per lo squilibrio. Toglie Beukema per Politano. Neres va più vicino a Hojlund e diventa più incisivo trovando dei varchi in profondità, con Politano più ampio a mettere palloni in mezzo.

Post-Atalanta è un’altra gestione. C’è stato l’esordio in stagione di Mazzocchi, l’esordio di Vergara in Champions. Contro l’Atalanta, ci sono stati ben cinque nomi nuovi nell’undici titolare. Con il Cagliari in Coppa Italia si potrebbero fare dei cambi di formazione, come l’impiego degli stessi Mazzocchi e Vergara, una staffetta tra Lucca e Ambrosino”.

Alvino a Terzo Tempo: “Sul Napoli ci sono tutti segnali positivi, la vera prova sarà contro la Roma! Ancora un torto ai tifosi napoletani”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Il Napoli quest’anno non ha mai avuto la rosa completa a disposizione. I numeri valgono pochissimo. Di Lorenzo nelle ultime due partite ha fatto la differenza. È un altro Napoli, che corre bene, a dispetto di chi diceva che fosse sbagliata la preparazione. Tutti i segnali sono positivi, la prova vera sarà contro la Roma. Ma io penso che il Napoli non cambierà formazione. Bisognerà essere bravi a centellinare le forze, per i tanti impegni.

Il primo a preoccuparsi di quello che stava accadendo e di quello che è accaduto è stato Conte con i continui confronti col suo staff e staff medico.

Ci sono strani personaggi che affollano i social. Il lupo, la faina, il leopardo, che si spacciano per competenti di calcio. Quando leggevano 4-4-2 credevano fosse la password del wi-fi. Sono animali dei social.

Chi tifa Napoli, tifa stadio nuovo. Ma due stadi sarebbe l’ideale. Uno nuovo per il calcio e un altro per le altre attività. Si parla tanto della vendita di San Siro, solo lo stadio è costato 70 milioni, gli altri 120 milioni valgono la zona adiacente intorno. È una vendita completamente diversa, si tratta di terreni edificabili.

La Roma non è affatto una sorpresa, anche se è poco gasperiniana per come intende il calcio Gasperini. Nell’anno solare è la squadra che ha fatto il maggior numero di punti. È una partita difficile, perché si va a giocare in uno stadio senza tifo napoletano residente in Campania. I tifosi subiscono così l’ennesimo torto nel silenzio di tutti. Si leveranno al cielo i soliti cori che s’inneggeranno al Vesuvio, nel silenzio di arbitro e commissario di campo. Però c’è una statistica: la Roma finora non ha mai pareggiato. Ma dovesse mai finire in pareggio, non bisognerebbe guardare alla classifica, perché il Napoli potrebbe anche ritrovarsi quinto.

Da un po’ di anni a questa parte, il Napoli snobba la Coppa Italia. Ma stavolta bisogna onorarla. Mi aspetto sicuramente dei cambi di formazione”.

Di Fusco a Terzo Tempo: “Il gioco del Napoli è molto più fluido e brillante. Conte? Dagli errori s’impara”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Si è sempre detto che quest’anno il Napoli avesse una rosa importante e non vedevo l’ora di vederla all’opera. Ha dato risposte importanti in un momento non facile. C’è stato un cambiamento nel gioco, ora è molto più fluido e brillante, senza quel senso di macchinoso che c’era prima. Gli esterni hanno lavorato molto bene, prima facevano un po’ fatica. E questo ha dato brillantezza dalla metà campo in su.

Infortuni? È chiaro che qualcosa s’è sbagliato. Se ti fai male in Nazionale prima dell’inizio dell’allenamento, è che sei stressato da prima. Sul rigore, se il muscolo è stressato, puoi farti male quando lo tiri. Io credo che le domande che ci si pone, il primo che se l’è già poste è Conte insieme allo staff. Tuttavia, credo che il periodo brutto sia passato, bisogna ridimensionare i danni e prendere il più possibile da chi hai in rosa come sta facendo l’allenatore e centellinare le forze. Il periodo più difficoltoso arriverà con le prossime partite. Ecco perché, secondo me, Conte si preserverà di più Politano facendo un po’ di turnover. Dagli errori si impara. Io credo che lui abbia capito cosa non è andato e quindi da persona intelligente e grande allenatore qual è sta correndo ai ripari.

La pubalgia è un sovraccarico. Ma credo che Conte e il suo staff abbia già analizzato la cosa. L’unico aspetto che mi ha dato un po’ fastidio è quando ha detto che non hanno cuore. A mio parere è una cosa che un allenatore non dovrebbe mai dire. Se si sono fatti male è perché hanno dato tutto, il massimo. Sono stati bravissimi i giocatori e l’allenatore a rimettere le cose a posto.

Penso che con questa soluzione si potrà avere quei gol degli esterni che servivano. Contro la Roma sarà una partita molto tattica. La Roma ha mandato tredici giocatori diversi in gol e considerando che la rosa non è ampissima, è un grande dato”.

Scotto a Terzo Tempo: “Solo il Bayern Monaco sta facendo meglio del Napoli. A Neres bastava liberarlo da compiti difensivi”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Una vittoria domenica, Milan permettendo, porterebbe il Napoli solo al comando. Il Napoli è uscito dal momento difficile. Queste classifiche di campionato e Champions sono delle ottime basi per il Conte-bis.

A Gilmour è stato consigliato di operarsi, lui ci sta riflettendo. Si è aperta l’ipotesi di non operazione che potrebbe accorciare i tempi.

Solo il Bayern Monaco sta facendo meglio del Napoli. Uscire da una stagione vincente significa per forza replicare, soprattutto nei campionati più importanti come Premier League e Liga. Oggi è un mondo in cui gli egoismi tendono a prevalere, perché ogni calciatore è una piccola azienda. Forse un campionato vinto può portare ai calciatori a scostarsi un po’ dalla squadra. Al Liverpool e al Barcellona sta succedendo questo. Conte, quindi, ha il difficile compito di vigilare su questo.

Io ero incredulo nel vedere Neres come non l’avevamo mai visto. 10 mesi e mezzo senza assist e gol sono tanti. È bastato liberarlo da compiti difensivi e tenerlo lì libero lo ha letteralmente trasformato. A un certo punto sembrava quasi incontenibile. Fa capire a come basta poco a questi giocatori di fantasia per farli esprimere liberamente.

Manca quest’anno effettivamente un centravanti di riferimento e forse un centrale difensivo. Ma la Roma sta avendo l’effetto Gasperini e mi sembra più matura rispetto a quanto fatto con Ranieri. Riesce anche a portare a casa le partite con un po’ di prudenza. Svilar è un fenomeno, oggi è il portiere più forte d’Italia e ha portato dei punti alla Roma anche quando non erano meritati.

Mi è piaciuto molto il post di Vergara. È il momento di vederlo alla prova. Tocca a Conte avere un po’ di coraggio”.

De Magistris a Terzo Tempo: “Mi auguro si possa trovare la soluzione giusta per ristrutturare il Maradona e per uno stadio nuovo”

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Quello che mi ha colpito è come Conte ha preparato la partita, tatticamente e psicologicamente. Solo per qualche minuto ha subito l’Atalanta. Ma Conte è l’allenatore migliore che c’è in giro. Palladino sicuramente non ha avuto molto meglio per riprendere l’Atalanta. Il tifo del Maradona è stato perfetto.

Credo che nessuna altra squadra che ha avuto quegli infortuni possa trovarsi in quel posto in classifica. Le altre squadre, con anche una rosa migliore, con piccoli problemi sono andate completamente in crisi. Anche quando parlavamo di crisi del Napoli, era in vetta.

Mi auguro che si possa andare in entrambe le direzioni. Sia ristrutturare il Maradona, sia un nuovo stadio. Il Comune ha chiaramente detto che c’è la possibilità di vendere lo stadio al Napoli. Io penso che il Maradona debba rimanere alla città”.

Marisa Laurito a Terzo Tempo: “Maradona un figlio di Napoli! I primi scudetti sono stati pazzeschi”

Marisa Laurito ha rilasciato un’intervista realizzata da Luigi De Magistris per Terzo Tempo Calcio Napoli, in onda su Televomero:

“Il legame tra la città e la squadra è fortissimo. Abbiamo vinto il primo scudetto e i napoletani si sono riempiti di orgoglio ed è stato un legame fortissimo verso la risalita. Era una Napoli molto che si lasciava andare, ancora povera di tante cose. Quell’anno ricordo che questa vittoria è stata per i napoletani. Parlavano male di Napoli e dei napoletani.

Maradona? A parte il grandissimo campione, rappresenta un figlio di Napoli, un fratello, uno che ci ha portato dritti verso la vittoria. Aveva affetto per noi.

I primi scudetti sono stati pazzeschi. L’ultimo è stato soffertissimo. Ma grazie a una squadra forte, con McFratm e tutti gli altri… L’ultimo non l’ho vissuto al meglio perché stavo male, l’ho vista da casa, ma vado spesso allo stadio. Una volta le vedevo insieme a Luciano De Crescenzo”.