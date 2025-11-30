EDITORIALE PREPARTITA ROMA vs NAPOLI – Partenopei alla vera prova del 9, stasera all’Olimpico

Editoriale prepartita. Questa sera, per la tredicesima giornata di A, all’Olimpico di Roma, pieno come un uovo, il Napoli, contro la capolisto è chiamato alla prova del 9, per confermare il buon momento vissuto ultimamente, in A ed in in Coppa. Ma parafrasando il noto poeta Alessandro Manzoni, fu vera gloria? Questo lo potrà dire solamente il campo. . Conte, dovrà di nuovo affidarsi all’ultimo modulo per far fronte alla grande emergenza a centrocampo, con DE Bruyne, Anguissa ed ora pure Gilmour che, domani dovrà operarsi a causa della pubalgia, out per molto tempo ancora, l’unico che dovrebbe rientrare in gruppo. a breve, è Romelu Lukaku,, la cui convocazione dovrebbe arrivare per la semifinale di Supercoppa italiana, contro il Milan, in calendario il prossimo 18 dicembre. Per l’altro belga, per lo scozzese e per il camerunense, invece, se ne parlerà a febbraio. Dopo tantissimi anni, il vecchio derby del Sole torna ad essere una sfida di alta classifica, anzi una partita scudetto, pur se il campionato è molto lungo. La Roma giocherà per consolidare il primato, mentre il Napoli, sulla scia dell’entusismo e della ritrovata unione, tenterà, quanto meno, di non uscire sconfitto dall’impianto capitolino. Il Gasp e Conte, sono due allenatori molto bravi che guidano le loro squadsre a loro immagine e somiglianza. Dunque, non sarà sicuramente un match noioso nel quale prevarrà la fase difensiva. Al momento i giallorossi non hanno un centravanti di ruolo, viceversa, gli azzuri con Lang e Neres hanno ritrovato la via del gol, poi c’ è McTominay, pronto ad approfittare, molto spesso, delle sue doti balistiche non indifferenti. Intanto, il tecnico ex Atalanta ha recuperato Konè che, però dovrebbe andare in panchina. Dal canto suo Antonio Conte opterà per gli stessi undici visti nelle recenti due partite. quindi Politano non sarà titolare ma subentrerà in corso d’opera. Con il 3/4/3, che vede sulle fasce, a destr,a il brasiliano, in forma smagliante e a sinistra l’olandese, la squadra ha ripreso a camninare, ora occorre vedere se ci sarà continuità o meno. Il doppio ex Andrea Carnevale, intervistato, ha affermato che Roma – Napoli, non può esseere una gara scudetto, troppo presto per essere decisiva. Verisimmo, però. è indubbio che. per entrambe le fprmazioni, questa sfida potrebbe costituire la svolta del campionato. Buona partita a tutti!