MC TOMINAY – Gli agenti del centrocampista scozzese hanno chiesto al Napoli 10mln di ingaggio per il rinnovo

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha reso noto che gli agenti del centrocampista scozzese, Scott Mc Tominay, punto di forza del Napoli, hanno chiesto alla Società partenopea, ben dieci milioni a stagione, a fronte dei 4,5 attuali, una cifra esorbitante che farebbe diventare il numero 8 azzurro, il giocatore più pagato di tutti i tempi. Probabilmente, le parti potrebbe definire un accordo sulla base di sette milioni l’anno, fino al 2030, con un’opzione sino al 2031. Il noto giornalista di Mediaset, ha poi aggiunto che l’ex Manchester United, negli ultimi giorni, ha rifiutato due offerte stratosferiche provenienti dall’Arabia Saudita. Scott intende restare a Napoli. Mour,inho lo apprezza da sempre e ha invitato i dirigenti madrileni di domandare informazioni sul forte centrocampista goleador ma,per ora, non c’è stata alcuna offerta dalla società spagnola. Il rinnovo del calciatore anglosassone è, senza dubbio, la priorità della dirigenza del club di De Laurentiis. Senza dubbio alcuno, Mc Tominay è un leader dello spogliatoio e in campo. In questi primi due anni, è stato sempre il migliore del team partenopeo e il Napoli non può permettersi il lusso di perderlo. Grazie alle sue reti, si è rivelato l’uomo più decisivo per la conquista del quarto scudetto., per cui merita un trattamento speciale.