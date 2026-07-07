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BIG ROM – Ancora lui, Lukaku, assieme a De Ketelare trascina il Belgio ai quarti di finale del Mondiale, un altro gol del centravanti azzurro

Armando Fico 7 Luglio 2026 0 46 sec read

Nel match degli ottavi di finale della Coppa del Mondo, ieri, il Belgio ha travolto gli USA per 4-1. Al Seattle Stadium, i Diavoli Rossi di Lukaku hanno regalato a tifosi belgi  una prestazione convincente e ricca di gol, guadagnando l’accesso ai quarti della manifestazione. La nazionale di Garcia, fin dai primi minuti di gioco, ha messo le cose in chiaro, facendo intendere chi era il più forte. L’ex Milan De Ketelaere è stato l’assoluto mattatore della serata, in virtù di una doppietta superlativa. Nel finale del match ci ha messo lo zampino anche l’attaccante del Napoli, Big Rom  ha realizzato ancora una rete in questo Mondiale 2026, quella del 4 a 1 definitivo. Con questo roboante successo sugli statunitensi, come detto in precedenza, il Belgio stacca il pass per i Quarti della prestigiosa competizione  e si prepara ad una sfida di altissimo livello: sabato, infatti Lukaku e compagni affronteranno la Spagna per conquistare  un posto in semifinale.

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