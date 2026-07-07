È INIZIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL RITIRO SSC NAPOLI IN VAL DI SOLE

TRE SERATE DEDICATE ALLA SQUADRA, DUE AMICHEVOLI E TANTO DIVERTIMENTO

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 7 LUGLIO 2026 – È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Ritiro precampionato estivo 2026 de SSC Napoli che per la 15.a volta, dal 17 al 27 luglio prossimi, animerà Dimario Folgarida, centro turistico della Val di Sole nel Trentino occidentale,. Sono previsti allenamenti quotidiani, momenti di animazione dedicati ai turisti-tifosi e soprattutto due amichevoli: mercoledì 22 luglio Napoli – Arezzo e domenica 26 luglio Napoli – Carrarese, sempre con inizio alle 18.00. Sarà di fatto l’esordio agonistico di Mister Allegri sulla panchina della squadra partenopea.

La macchina organizzativa sta lavorando su più fronti: per rispondere alle esigenze tecniche della società del Presidente Aurelio De Laurentiis, per allestire in maniera consona l’abitato di Dimaro e per realizzare le infrastrutture di divertimento a favore dei tifosi che vi soggiorneranno.

Si sta lavorando allo stadio di Carciato dove sono in fase di montaggio le tribune laterali al terreno di gioco sottoposto in questi giorni ad un intenso lavoro per rivitalizzare il tappeto erboso, nella SKI.IT Arena è in fase di allestimento il Village ricco di attrazione per i tifosi-turisti con il negozio ufficiale e la novità del Museo multimediale che proporrà Trofei, Cimeli e Foto dei grandi Campioni che hanno animato i CENTO anni di storia de SSC Napoli. Grande novità è l’orario di apertura che si protrarrà per tutta la giornata.

Nel prato sovrastante la SKI.IT Arena è già stato allestito il grande tendone per l’area fast food – ristorazione che per l’intero ritiro proporrà leccornia legate a Napoli e alla Val di Sole. Qui gli ospiti troveranno una piacevole ospitalità per degustare quando offerto dalle strutture allestite nel prato.

Vi è poi il secondo cuore pulsante del ritiro: è quello serale dedicato ai tifosi in Piazza Madonna della Pace dove si concentreranno le tre serate dedicate alla squadra, le due di spettacolo e le quattro incentrate alle proiezioni di film sul maxischermo allestito lungo il lato lungo dell’ex scuola. In questo caso la piazza si trasformerà in un maxi-cinema all’aperto. Domenica 19 è poi in calendario la proiezione della finalissima del Campionati del Mondo di calcio 2026. Anche qui il divertimento non mancherà.

Questo il dettaglio del calendario di attività del Ritiro SSC Napoli 2026 a Dimaro Folgarida comunicato dalla società:

* VENERDÌ 17 LUGLIO – Arrivo della squadra in mattinata, pomeriggio allenamento;

* SABATO 18 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film;

* DOMENICA 19 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Finale Campionato del Mondo di calcio;

* LUNEDÌ 20 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Incontro con quattro giocatori SSC Napoli;

* MARTEDÌ 21 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione Staff tecnico SSC Napoli;

* MERCOLEDÌ 22 LUGLIO – Allenamento mattina

Pomeriggio ore 18.00 AMICHEVOLE NAPOLI – AREZZO alla SKI.IT Arena | Proiezione Film;

* GIOVEDÌ 23 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Serata intrattenimento Alert Comedy

* VENERDÌ 24 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film;

* SABATO 25 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione squadra con Decibel Bellini;

* DOMENICA 26 LUGLIO – Allenamento mattina

Pomeriggio ore 18.00 AMICHEVOLE NAPOLI – CARRARESE alla SKI.IT Arena | Serata intrattenimento Jay Lillo;

* LUNEDÌ 27 LUGLIO – Allenamento squadra | Nel pomeriggio partenza squadra per Napoli.