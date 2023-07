Aurelio De Laurentiis sogna un tridente bomba con Kvaratskhelia, Osimhen e Lookman

Il presidente del Napoli sta lavorando alacremente, ma a fari spenti per regalare al neo tecnico azzurro Garcia una squadra molto forte che possa difendere il titolo conquistato quest’anno e magari andare lontanissimo in Champions League. Per questo motivo sta cercando in tutti i modi di trattenere il pezzo pregiato di questo mercato estivo, ovvero, Victor Osimhen, inseguito dal Psg, facendo uno sforzo economico non indifferente, proponendogli un discreto aumento di ingaggio. Se qualche tempo fa De Laurentiis aveva in mente di prendere Chiesa, oggi il pallino è diventato l’attaccante dell’Atalanta Lookman, il quale assieme al georgiano e al nigeriano formerebbe un tridente bomba da far faville. Non sarà facile portarlo all’ombra del Vesuvio, tuttavia, il patron azzurro si giocherà le sue carte. Il costo del cartellino del giocatore, autore di 15 reti e 6 assist con la maglia nerazzurra, è di 30 milioni di euro una cifra non sproporzionata a quanto ha fatto di buono Lookman nel campionato appena trascorso. Ovviamente ci sarebbe da battere pure la concorrenza, visto che su di lui molte società estere hanno messo gli occhi. Ma il mercato è ancora lunghissimo e ne vedremo delle belle fino al 31 agosto però, come si può non essere d’accordo con l’imprenditore cinematografico che sogna un trio d’attacco davvero favoloso, del resto, talvolta i sogni si avverano.