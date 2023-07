SERIE A 23/24 – Saranno gli azzurri ad aprire le danze nel nuovo campionato, a Frosinone

Sono stati resi noti gli anticipi e i posticipi del prossimo campionato di serie A 2023/2, fino alla quarta giornata: Ad aprire le danze, sabato 19 agosto, alle ore 18,30, nel primo match della stagione, sarà il Napoli campione in carica, affrontando il neopromosso Frosinone, in trasferta. Nella seconda giornata, gli azzurri, stavolta in posticipo, incontreranno il Sassuolo, al Maradona, alle ore 20,45 di domenica 27 agosto. Nella terza, invece, nuovamente in anticipo, i partenopei giocheranno, ancora a Fuorigrotta, contro la Lazio. Stessa cosa accadrà nel quarto turno, quando la squadra di Garcia si recherà a Genova contro i rossoblù, sabato, 16 settembre alle 20,45. Ma ora vediamo, nel dettaglio, le date e gli orari delle prime quattro tornate di serie A:

1^ GIORNATA (19-20-21 agosto)