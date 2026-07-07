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Perquisizioni nelle sedi di Napoli e Bari: verifiche sul trasferimento di Elia Caprile

Vincenzo Letizia 7 Luglio 2026 0 29 sec read

Nuovo sviluppo giudiziario che coinvolge il Napoli e il Bari. Nella mattinata odierna la Procura di Bari ha disposto perquisizioni nelle sedi delle due società sportive nell’ambito di un’inchiesta che riguarda la cessione del portiere Elia Caprile. Il provvedimento è stato notificato al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e al figlio Luigi. L’ipotesi di reato contestata è quella di bancarotta fraudolenta, articolata in relazione a un presunto falso in bilancio. Gli investigatori stanno acquisendo documentazione utile a ricostruire i dettagli dell’operazione di mercato. Al momento si tratta di accertamenti investigativi e sono attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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