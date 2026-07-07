Perquisizioni nelle sedi di Napoli e Bari: verifiche sul trasferimento di Elia Caprile

Nuovo sviluppo giudiziario che coinvolge il Napoli e il Bari. Nella mattinata odierna la Procura di Bari ha disposto perquisizioni nelle sedi delle due società sportive nell’ambito di un’inchiesta che riguarda la cessione del portiere Elia Caprile. Il provvedimento è stato notificato al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e al figlio Luigi. L’ipotesi di reato contestata è quella di bancarotta fraudolenta, articolata in relazione a un presunto falso in bilancio. Gli investigatori stanno acquisendo documentazione utile a ricostruire i dettagli dell’operazione di mercato. Al momento si tratta di accertamenti investigativi e sono attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore.