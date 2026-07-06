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Semplici a Stile TV: “Bellanova è cresciuto tanto, ora è un giocatore pronto e affermato…”

Vincenzo Letizia 6 Luglio 2026 0 1 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Leonardo Semplici, allenatore: “Bellanova piace al Napoli? L’ho allenato, a Cagliari, ma per poco tempo. Ma era già uno che si faceva apprezzare per le sue qualità e poi dal Cagliari in poi è cresciuto tantissimo e oggi è un giocatore affermato, uno dei migliori in quel ruolo. Nel 3-4-2-1, 3-5-2 si esprime al meglio perchè è bravo nell’uno contro uno, nella corsa e ha bisogno per esprimersi al meglio di non avere nessuno davanti. Negli anni ha acquisito anche esperienza e può giocare anche come quarto, ma fino ad oggi le sue qualità migliori le ha espresse in questo ruolo. Anche caratterialmente è cresciuto, ha avuto anche un’esperienza all’estero per cui è cresciuto sotto l’aspetto tecnico, fisico e caratteriale. 

Allegri è bravo ed intelligente e se resterà questa squadra, andrà a sviluppare quelle che sono le qualità dei calciatori e immagino un 3-4-3 come modulo. Ogni allenatore ha idee e principi per cui vedremo come si muoverà il Napoli sul mercato, se continuerà ad investire sugli esterni ci dovrà essere una valorizzazione di queste caratteristiche.

Ad oggi Napoli e Inter sono le squadre più pronte e le più forti del campionato. L’Inter da 5 anni è la più forte, dal punto di vista dell’organico è la più pronta. Poi  c’è il Napoli e poi ci sono tutte le altre, la Juventus, la Roma, lo stesso Milan che sembra stia attuando una rivoluzione e c’è da capire quando sarà pronto. 

Si dice che il calcio italiano è rimasto indietro, ma guardate anche il Brasile che era tra le squadre più accreditate per la vittoria finale. Quando si va a giocare contro squadre che non sono mai state avversarie importanti, ci si rende conto quanto sia evoluto il calcio. Il Mondiale è un momento particolare e questo spiega anche la sconfitta con la Norvegia, sembrava che avessimo perso contro l’ultima della classe, ma così non è”. 

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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