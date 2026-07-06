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Napoli, sui social arriva l’indizio sul futuro di De Bruyne

Vincenzo Letizia 6 Luglio 2026 0 11 sec read

C’è anche Kevin De Bruyne tra i modelli scelti dal Napoli per presentare la maglia relativa alla stagione 2026/2027. Un chiaro indizio sul futuro del belga che sembra destinato a restare all’ombra del Vesuvio al pari di Antonio Vergara.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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