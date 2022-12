EDITORIALE – Un Raspadori in forma smagliante traascina il Napoli all’ennesimo successo

Editoriale. Ieri, seconda e ultima amichevole in terra turca, contro il Crystal Palace e seconda vittoria nel segno di Giacomo Raspadori, in forma smagliante che ha realizzato un’altra doppietta, dopo quella rifilata all’Antalyaspor, qualche giorno fa. L’ex attaccante neroverde, pur non giocando con continuità, sta crescendo a dismisura, grazie alle sue enormi doti di giocatore polivalente nel settore offensivo. L’allenatore azzurro, ora, dovrà fare in modo che il buon Jeck, “lo squartatore di portieri”, possa essere utilizzato di più perchè potrebbe essere l‘arma in più di questa squadra che sta inseguendo un sogno. La formazione partenopea è tornata a Napoli, dalla Turchia, proseguendo tra un paio di giorni, per il centro sportivo di Castel Volturno, dove continuerà la preparazione, con tante conferme e certezze. Gli azzurri hanno un potenziale enorme in attacco, grazie alle prodezze di Osimhen, un altro gol capolavoro del nigeriano, alla fantasia di Kvaratskhelia, al fiuto del gol di Raspadori e Simeone e alle giocate avanzate dei centrocampisti come Zielinsky. Inoltre i ragazzi di mister Spalletti, in questa stagione, posseggono una dote non indifferente, ovvero la mentalità giusta e la voglia di spaccare il mondo come si evince dalle reazioni ostentate nelle gare in cui sono andati sotto nel punteggio; nessun sconforto e nessun abbattimento, soltanto grinta e volontà di ribaltare il risultato, proprio come accaduto ieri pomeriggio, contro i britannici che non erano gli ultimi arrivati. Attualmente la rosa del Napoli è al settimo cielo e non vede l’ora di riprendere il cammino in campionato da dove lo aveva lasciato. Per arrivare sempre più in forma alla ripresa del torneo, il Napoli si confronterà con il Villarreal e con il Lille in altri due test assai importanti. L’amichevole con gli spagnoli tra le cui fila militano due ex di vecchia data, come Pepe Reina e Raul Albiol, si disputerà al Maradona, sabato prossimo in uno stadio stracolmo, visti i prezzi super popolari adottati dal club azzurro, mentre quella con l’ex squadra dell’attaccante nigeriano si giocherà in Francia tra il 21 e 22 dicembre, ultimo esame prima del tour de force del mese di gennaio che vedrà Di Lorenzo e compagni cimentarsi, in sequenza, contro Inter, Sampdoria, Salernitana e Roma. In mezzo ci sarà pure l‘ottavo di finale di Coppa Italia con la Cremonese, in calendario il 17 gennaio a Fuorigrotta. Avanti Napoli, il destino è nelle tue mani!