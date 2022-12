Vigorito dopo Benevento-Cittadella: “Al campo vorrei vedere tutti gli abbonati”

Dopo la vittoria odierna ontro il Cittadella, la seconda consecutiva con quella dello scorso turno contro il Parma, negli spogliatoi si è presentato anche il presidente Vigorito, il quale non ha voluto far mancare gli auguri ai tifosi e alla città, pur lanciando qualche appello:

“Viviamo un momento difficile e volevo salutare i tifosi e la città per la loro vicinanza. Quando abbiamo iniziato questo campionato ho chiesto il sostegno della tifoseria e ho avuto una risposta meravigliosa dal punto di vista degli abbonamenti. So che i risultati non invitano a venire. La mia richiesta di sostegno non era di carattere economico, ma un modo per avervi vicino. Al campo vorrei vedere tutti gli abbonati.

Non so se il 26 sarò presente per l’ultima gara. Voglio approfittare per farvi gli auguri. Per me il Benevento è un’emozione che vive da 17 anni e non ha mai avuto secondi fini. Questo amore per il Benevento deve trasformarsi in amiamo. Facciamo vedere che siamo dei guerrieri che sanno combattere le difficoltà attuali per avere successi domani”.