Napoli, tris al Crystal Palace: gol di Osimhen e doppietta per Raspadori

BELEK (Turchia) – Il Napoli chiude la propria tournée con un altro successo. In Turchia la formazione di Spalletti batte in rimonta il Crystal Palace. Nonostante lo svantaggio, la squadra partenopea ha saputo reagire al meglio, conquistando un successo meritato. La partita, giocata sotto una pioggia battente, nella prima parte è stata piuttosto equilibrata. Poco dopo la mezz’ora Zaha ha portato in vantaggio gli inglesi sfruttando un errore in fase di impostazione del Napoli. Ma nel giro di due minuti Osimhen con una marcatura pregevole, ha ristabilito l’equilibrio. Nella ripresa Spalletti ha cambiato modulo passando al 4-2-3-1; decisivo l’ingresso in campo di Raspadori che ha firmato una doppietta certificando la superiorità degli Azzurri

Corriere.it

Il Tabellino

Napoli-Palace 3-1

Napoli: Meret, Di Lorenzo (46′ Zanoli), Ostigard, Juan Jesus (46′ Barba), Mario Rui (66′ Zedadka), Ndombele (83′ Spavone), Lobotka (46’Gaetano), Elmas (73′ Marchisano), Politano (66′ Zebin), Kvaratskhelia (46′ Raspadori), Osimhen (46′ Simeone). All. Spalletti.

Crystal Palacew: Butland; Clyne, Tomkins (56′ Richards), Guehi, Ward, Milivojevic, Hughes, Schlupp, Eze, Zaha, Olise. All. Vieira.

Arbitro: Rasit Yorgancilar (Turchia)

Marcatori: 33′ Zaha, 35′ Osimhen, 65′ Raspadori. 82′ Raspadori

Note: ammoniti Ndombele, Eze