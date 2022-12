Benevento – Cittadella 1-0: Tello fa sorridere la Strega

La 17^ giornata di serie B mette di fronte Benevento e Cittadella. La Strega è reduce dalla importante vittoria contro il Parma e vuole dare continuità al suo cammino. Il Cittadella, dal canto suo, vuole riscattare la sonora sconfitta casalinga contro il Bari.

Ecco le scelte dei due tecnici.

Cannavaro manda in campo: Paleari in porta, Improta, Glik, Capellini, Masciangelo in difesa. Karic, Schiattarella, Acampora a controcampo. ln attacco Farias, Tello a supporto di Forte.

Risponde il Cittadella con: Kastrati tra i pali. In difesa Cassandro, Frare, Visentin, Donnarumma. In mediana Danzi, Pavan, Branca. In avanti Embalo, Antonucci e Lores Varela.

Arbitra l’ incontro il signor Abisso di Palermo.

La gara

Dopo un periodo di equilibrio è Tello che con una incornata al centro dell’ area non lascia scampo a Kastrati. Al 22′, il colombiano inizia l’ azione superando un paio di avversari e poi cede la sfera Farias, il quale serve un assist al bacio che consente al Tello di siglare l’ 1-0.

Al 24′, però, Farias deve lasciare il campo per problemi muscolari. Al suo posto entra Koutsoupias. Guizzo di Antonucci al 29′ che, dalla fascia sinistra, serve al centro dell’area ma non trova Danzi pronto alla deviazione. Al 30′ giallo per Visentin che commette fallo su Acampora. Al 33′ è Forte che non riesce a concludere come vorrebbe sugli sviluppi di un angolo.

Al 36′ rimedia il cartellino giallo Glik che colpisce Varela. Ci prova il Cittadella con una conclusione di Embalo al 41′ ma la mira è alta. Ancora ospiti in avanti con Visentin: al 43′ il difensore colpisce il pallone di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Cassandro. Pallone alto di poco sulla trasversale. La prima frazione si chiude dopo tre minuti di recupero con la Strega in vantaggio.

Ad inizio ripresa il Benevento è costretto a sostituire Paleari con Manfredini e il Cittadella Donnarumma con Mattioli. Si fa trovare subito pronto Manfredini al 52′ che esce su Varela che era in agguato. Bella giocata di Tello al 54′ che si libera di Visentin e Frare ma non trova alcun compagno in aiuto. Ci provano gli ospiti con un tiro di Varela dal limite al 55′ ma è pronto Manfredini.

Giallo al 59′ per Antonucci che commette fallo su Forte. Rigore per il Benevento al 61′: Branca colpisce il pallone con la mano. Il Var conferma e dal dischetto va Forte che si fa parere la massima punizione da Kastrati. Giro di cambi al 65′: nel Cittadella escono Antonucci e Pavan ed entrano Mazzocco e Vita. Nel Benevento escono Schiattarella e Tello (che subito dopo rimedia anche un giallo per proteste dalla panchina) ed entrano Kubica e Viviani.

Ammonito Varela per gioco pericoloso al 71′. Angolo di Acampora al 73′ e Masciangelo non arriva per un soffio alla deviazione. Nel Cittadella esce Embalo ed entra Asencio al 74′. Bravo Glik a sventare una situazione complessa dopo un triangolo tra Mazzocco e Vita al 76′. Giallo per Koutsoupias che commette fallo su Branca al 79′. Ospiti che mandano in campo Mastrantonio per Danzi all’ 80′. Bravo Manfredini all’ 86′ su colpo di testa di Asencio. All’ 89′ esce Masciangelo e dopo un lungo stop entra in campo Veseli. Concessi 5 minuti di recupero. Salva il risultato Manfredini al 93′ su tiro di Branca. Giallo anche per Kastrati in pieno recupero. La Strega conquista un’altra vittoria fondamentale dopo Parma.