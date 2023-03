Infortunio Osimhen, parla De Laurentiis: “Dovrebbe restare fuori un paio di settimane”

“Osimhen dovrebbe restare fuori un paio di settimane. Speriamo”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, all’uscita dall’assemblea di Lega, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it dell’infortunio rimediato da Victor Osimhen, per il quale gli accertamenti svolti questa mattina una lesione distrattiva dopo aver accusato al rientro dagli impegni con la sua nazionale un fastidio all’adduttore sinistro.

“Quelle sono partite da tripla. Non si può mai sapere. Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Maldini e Scaroni, poi adesso hanno anche una nuova proprietà. Hanno dei buonissimi giocatori. Anche a loro manca qualcuno. Speriamo, dunque, che le forze siano equilibrate, per regalare, ai tifosi da una parte e dall’altra, un bellissimo spettacolo. Perchè poi questo è quello che deve regalare il calcio. Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa. Immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia. Sarebbe stato ridicolo, così come è ridicolo giocare tre volte con la stessa squadra. Ma poi se uno sta facendo una competizione europea, uno si vuole misurare con le migliori squadre europee. Quindi il Milan ed il Napoli avrebbero dovuto giocare contro un’altra squadra europea. Purtroppo finchè non cambieremo la Uefa, saremo tutti schiavi di un ministero del calcio e non di un’associazione di imprese del calcio. Quando uno fa il presidente, vuol dire che presiede quello che è il tifo e quindi rappresenta i tifosi, reali da stadio e virtuali che guardano la partita a casa loro. Sono loro che devono essere rispettati perché la competitività e la perfezione va ricercata per loro, che sono i veri protagonisti del calcio, più dei calciatori”.

“Rinnovo di Kvaratskhelia? Ma quale rinnovo che ho 5 anni di contratto. Ma la volete far finita? Non cadiamo sulla volgarità del denaro”, ha concluso il patron azzurro.

