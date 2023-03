Dino Zoff in esclusiva su PianetAzzurro: “La perdita di Osimhen non è cosa da poco. Meret è completo”

In esclusiva la redazione di PianetAzzurro ha avuto ai suoi microfoni il grande Dino Zoff. L’ex portiere della Nazionale Italiana, che ha vestito anche la maglia del Napoli, ha parlato del grande campionato della squadra di Spalletti, ma anche dell’infortunio subìto da Osimhen, che lo costringerà a saltare la sfida di campionato con il Milan.

Ecco quanto affermato:

“I nuovi arrivi hanno sbalordito un po’ tutti. Nessuno pensava di poter sostituire così facilmente le partenze di alcuni calciatori come Insigne, Mertens e Koulibaly. Sia Kim, ma anche Kvara, hanno avuto un impatto devastante in questo campionato, Il Napoli sta facendo cose straordinarie e spero continui. Adesso ci sarà anche la Champions. Se si aprirà un ciclo si vedrà nel tempo. La squadra ha iniziato un percorso importante, e non è poco. Io preferisco andare per gradi”.

Poco fa siamo venuti a conoscenza dell’infortunio di Osimhen. Il calciatore, da quello che la società ha comunicato, ha riportato una lesione distrattiva e salterà sicuramente la gara di campionato con il Milan. Una perdita importante, ma si spera di averlo in Champions.

“Le gare di Champions sono aperte a più risultati, mentre in campionato il Napoli ha un percorso già ben delineato. La perdita di Osimhen non è cosa da poco. Può pesare molto nonostante dei buoni sostituti . Mi auguro che possa recuperare per le due sfide di Champions”.

Un suo giudizio su Meret?

“Meret è un portiere che ha qualità ottime e può soltanto migliorare. Lo reputo un portiere completo”.

Spalletti ha strabiliato un po’ tutti. Direi che il giudizio non può che essere positivo. Qual è il suo pensiero?

“Il mio giduzio è più che positivo. Il Napoli esprime un gioco piacevolissimo con delle varianti importanti”.

Un saluto alla città di Napoli?

“A Napoli sono stato benissimo. Questa città è stata la base di partenza per fare grandi cose a cominciare dall’esordio in Nazionale. Sono stato straordinariamente bene”.