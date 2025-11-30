Hellas Verona a rischio: Zanetti in bilico dopo il ko di Genova — decisione a un passo

Hellas Verona resta ancora a secco di vittorie dopo 13 giornate: con solo 6 punti in classifica e la pesante sconfitta per 2-1 sul campo del Genoa, la dirigenza gialloblù è tornata a riflettere sul futuro dell’allenatore Paolo Zanetti. Pur manifestando disponibilità a restare — «se ci sarà richiesta, risponderò presente» — lo stesso Zanetti ammette che «la responsabilità è mia» per l’ennesimo ko. Tra le opzioni in caso di esonero spuntano i nomi di Massimo Donati e del tecnico della Primavera, Paolo Sammarco. La decisione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, in vista della sfida della 14ª giornata contro Atalanta.