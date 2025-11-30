NewsMix24

Hellas Verona a rischio: Zanetti in bilico dopo il ko di Genova — decisione a un passo

Vincenzo Letizia 30 Novembre 2025 0 29 sec read

Hellas Verona resta ancora a secco di vittorie dopo 13 giornate: con solo 6 punti in classifica e la pesante sconfitta per 2-1 sul campo del Genoa, la dirigenza gialloblù è tornata a riflettere sul futuro dell’allenatore Paolo Zanetti. Pur manifestando disponibilità a restare — «se ci sarà richiesta, risponderò presente» — lo stesso Zanetti ammette che «la responsabilità è mia» per l’ennesimo ko. Tra le opzioni in caso di esonero spuntano i nomi di Massimo Donati e del tecnico della Primavera, Paolo Sammarco. La decisione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, in vista della sfida della 14ª giornata contro Atalanta.

 

 

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

