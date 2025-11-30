LA SCOMMESSA

LA SCOMMESSA – La bomba PARI/DISPARI della domenica

Vincenzo Letizia 30 Novembre 2025 0 2 min read

Analisi e pronostici per un sabato di follia a quota 67.49!

Amici di PianetAzzurro, la schedina di oggi punta tutto su una giocata tanto semplice quanto affascinante: il Pari/Dispari! Con 5 sfide al cardiopalma tra Bundesliga, Pro League, Ligue 1 e Serie A, andiamo a caccia di una quota stellare.

Quota 68!

L’Analisi nel Dettaglio: perché PARI e DISPARI?

1. Amburgo vs Stoccarda (Bundesliga) – Vado di PARI

Motivazione: Le statistiche e i pronostici suggeriscono che entrambe le squadre segneranno (Goal Sì), ma spesso in match aperti e combattuti come questo, con un forte potenziale offensivo da parte dello Stoccarda, il risultato finale si assesta su score come 1-1 o 2-2. Anche un netto 0-2 o 0-4 non è da escludere, il che ci porta dritti al PARI con una buona quota.

2. Pisa vs Inter (Serie A) – Vado di PARI

Motivazione: L’Inter è nettamente favorita e cerca il riscatto. I pronostici indicano il No Goal (una delle due non segna) e un risultato come 0-2. Storicamente, quando le big dominano, i risultati secchi come 0-2 o 0-4 sono molto frequenti. Puntiamo sulla solidità difensiva nerazzurra che, unita all’efficacia offensiva, ci regala un bel PARI.

3. Lorient vs Nizza (Ligue 1) – Vado di PARI

Motivazione: È la classica partita da Ligue 1 con una tendenza all’Under 2.5. Il Nizza in trasferta e il Lorient in casa spesso non si espongono troppo. Un combattuto 1-1 o un risultato a specchio come 0-0 o 2-0 sono gli esiti più probabili in scenari di questo tipo, rendendo il PARI la scelta più equilibrata.

4. Anderlecht vs Union Saint Gilloise (Pro League) – Vado di PARI

Motivazione: Un vero e proprio scontro diretto nel campionato belga, spesso teso e bloccato. Prevedo un pareggio o una vittoria di misura di una delle due squadre, ma con un totale goal non troppo elevato. Score come 1-1 (2), 2-0 (2) o 3-1 (4) ci fanno preferire la stabilità del PARI.

5. Atalanta vs Fiorentina (Serie A) – Vado di DISPARI

Motivazione: Questo è il jolly che sposta l’ago della bilancia. Sia l’Atalanta che la Fiorentina tendono a giocare un calcio propositivo. I pronostici vedono il Goal Sì e l’Over 2.5, con risultati esatti come 2-1 o 3-1 considerati molto probabili. Un match con almeno 3 gol totali ha un’altissima probabilità di finire in DISPARI!

Moltiplicatore Totale: 67.49

Occhio! Questa è una giocata ad alto rischio ma ad altissimo rendimento. La quota è da vera “Bomba” e vale la pena di essere tentata. In bocca al lupo a tutti i lettori di PianetAzzurro!

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

SCALETTA&MULTIPLA&BOMBA – Serie B, adesso si inizia a fare sul serio. Spareggio salvezza in Premier

Superato il primo step della ‘SCALETTA‘, ricordiamolo sempre: progressione che in quattro passaggi, passi falsi permettendo, parte da 20€ per arrivare ad un attivo di […]

17 Luglio 2020 0 42 sec read

Massimo Moratti ricoverato per una polmonite: è in terapia intensiva

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Moratti, 80 anni, malato da tempo, non sarebbe in condizioni […]

27 Agosto 2025 0 28 sec read

Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025

È Ousmane Dembélé il vincitore del Pallone d’Oro 2025. L’attaccante del Paris Saint-Germain, grandissimo protagonista nella cavalcata trionfale dei francesi verso la vittoria della Champions League, era […]

22 Settembre 2025 0 20 sec read

De Giovanni, Fabbroni, Di Fusco, Nenci, Buscaglia e Zille a Radio Napoli Centrale

“Un Calcio alla Radio” con Francesco Di Somma, Giovanni Scotto e Ciro Troise 

30 Ottobre 2025 0 5 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui