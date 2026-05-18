IL PUNTO SULLA A – Penultima giornata, Napoli in Champions, vincono anche Milan e Roma, Juve k o in casa con la Fiorentina, fuori dalla manifestazione maggiore continentale

La penultima giornata di serie A, che per la prima volta, in questa stagione, si è disputata interamente di domenica, ha registrato le vittorie del Napoli, a Pisa, per 3 a 0, del Milan, a Marassi, per 2 a 1 e della Roma nel derby con la Lazio, col punteggio di 2 a 0, mentre, sorprendentemente, la Juventus di Spalletti è crollata a Torino ad opera della Fiorentina per 0-2. Nelle altre partite successi del Como, a Parma, del Bologna, a Bergamo, del Cagliari, contro il Torino, del Lecce, a Reggio Emilia con il Sassuolo e infine della Cremonese a Udine. L’unico pareggio è stato quello dell’Inter, al Meazza, con il Verona per 1 a 1, nella festa scudetto. In virtù di questi risultati gli azzurri di Conte conseguono la matematica certezza della partecipazione alla prossima Champions League ma non ancora il secondo posto che si deciderà, domenica prossima. La Dea, però, va in Conference, grazie alla conquista della Coppa Italia, da parte dei nerazzurri di Chivu. Le altre due formazioni che accederanno alla massima competizione continentale saranno il Milan di Allegri e la Roma di Gasperini, invece i bianconeri sono oramai fuori dalla lotta Champions e dovranno accontentarsi dell’Europa League assieme ai lariani. Per l’ultima compagine che scenderà in B, dovremo aspettare il prossimo turno, in cui si contenderanno la salvezza la Cremonese ed il Lecce.