Vincenzo Italiano ricoverato: il tecnico del Bologna colpito da polmonite, le sue condizioni

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025 0 30 sec read

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, è attualmente ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia, a causa di una polmonite batterica (non correlata al Covid), come annunciato dal club con un comunicato ufficiale.

Secondo la nota ufficiale, l’allenatore resterà in ospedale per circa cinque giorni e sarà sottoposto a una terapia antibiotica mirata.  Le condizioni sono in “lento miglioramento”, ma il club precisa che saranno forniti ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

Il Bologna ha inoltre espresso “i migliori auguri di pronta guarigione” al proprio allenatore, sottolineando la necessità di pazienza e cautela nel percorso di recupero.

 

