NM LIVE – Corbo, Fontana, Savino, Petrazzuolo, Rosolino e Agostini

NM LIVE – Corbo: “Conte si trova bene a Napoli, ma bisogna capire se ha voglia di restare con condizioni diverse, Kvara? Poteva diventare la stella di un grande ciclo”

NAPOLI – ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Vertice De Laurentiis-Conte? Bisogna capire se Conte, che si è trovato bene a Napoli, ha voglia di restare ancora a Napoli, ma in condizioni diverse. Il Napoli ha speso 335 milioni, per comprare 24-25 giocatori nel biennio, ora non può ripetere questa spesa. In questi 335 milioni, sono stati compensati in parte dai 245 milioni incassati con le vendite come quelle di Osimhen e Kvara. Il Napoli non finirà mai di rimpiangere Kvara, è uno dei più clamorosi errori della storia: cedere un giocatore fantastico che ha contribuito alla vittoria dello Scudetto. Il Napoli se nen priva, perchè c’è qualcuno che non capisce che davvero è un grande calciatore, anzi finisce anche demotivato in panchina. Adesso, invece, lo vedi fare la differenza in campo internazionale. Non ci sono più calciatori come Osimhen e Kvara da mettere sul mercato e fare cassa per compensare alle spese, il futuro del Napoli è austero, bisogna vincere indovinando i calciatori da acquistare. Il Napoli ha degli ottimi calciatori, mancano forse solo dei calciatori giovani con ingaggi più contenuti per partecipare ad un campionato che in Italia si rivela sempre più scadente. De Laurentiis? Penso che lui sia spaventato dopo quello che è successo dopo il primo scudetto e magari teme che possano esserci malumori se va via Conte. E’ un rischio che va affrontato e serve coraggio, deve essere coraggioso De Laurentiis. Spero che De Laurentiis sia un uomo coraggioso di cui il Napoli ha bisogno. Manna? Il migliore d.s. del Napoli è stato Marino, è stato bravissimo. Manna può confermare tutte le premesse e le promesse che lo hanno portato al Napoli, non si è ancora espresso a pieno. Alisson? E’ stata un’ottima idea di Manna, ma il direttore sportivo doveva fare con più fermezza argine alle richieste di Conte, che ha chiesto dei giocatori che si sono rivelati deludenti sul campo. Kvara? Poteva diventare la stella di un grande ciclo, è stato un errore di De Laurentiis non rinnovargli il contratto in tempo e un errore di Conte metterlo in panchina. Nel Napoli non c’è stato chi si è “incatenato” per non far partire Kvara. Non facciamo nessun paragone con Maradona, Kvara è stato formidabile, ma ce ne sono stati tantissimi a Napoli”.

NM LIVE – Fontana: “Napoli, spero possa continuare il progetto tecnico con Conte per uno step in più anche in Europa”

NAPOLI – GAETANO FONTANA, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “PSG-Arsenal? Mi verrebbe da dire che bel calcio, entrambe cercano di arrivare al risultato attraverso dei principi. Ci saranno dei grandi contenuti tecnici, perchè hanno un bel parterre di calciatori tecnici. Napoli? Spero possa continuare il progetto tecnico con Conte, sono stati due anni di grandi contenuti nel bene e nel male, questa esperienza può servire per fare uno step in più, per essere competitivi anche in Europa. Il PSG sta per fare due finali in due anni, l’Arsenal ci arriva dopo un percorso costruito, quindi penso che con Conte si possa continuare a costruire questo percorso tecnico. Lang? Un mesetto fa dichiarò che nel momento in cui si è allontanato da Napoli, ha compreso bene le parole di Conte. Vedo questa intervista come una presa di coscienza sul percorso da fare a Napoli. Credo che è un calciatore che può tornare utile al Napoli, è abile nel saltare l’uomo nell’uno contro uno ed è importante avere questi calciatori in una squadra. E’ importante avere dei calciatori con una certa qualità, basta guardare PSG e Arsenal. Di Lorenzo? E’ importante trovare una alternativa, se vuoi essere competitivo devi avere la possibilità di alternarli, per distribuire meglio le energie. E’ mancato tanto, la sua assenza è coincisa anche con altre assenze, ma la sua è importante, perchè non c’erano nemmeno tante alternative, ma trovarle è difficile, perchè lui non è solo un terzino. Questo tipo di calciatori ti creano la superiorità numerica e sono dei costruttori, ha una qualità importante: quando intuiscono il momento sono degli incursori importanti dell’area avversaria. Credo che nell’era moderna, la nuova vita dei terzino è interpretare tante situazioni nella stessa partita. Giovane e Juan Jesus? E’ fondamentale avere dei calciatori che sappiano saltare l’uomo, ci sono Politano, Neres, Vergara, Alisson, sono calciatori che devi avere se vuoi alzare l’asticella, danno inventiva e soluzioni. Poi ci sono calciatori che in mezzo al campo possono cambiare, diventa importante utilizzarli nelle dinamiche della partita, calciatori che possono crescere e diventare completi. Se pensiamo a Kvara, lui ha posto la bandiera, ha fatto bene con Spalletti, ma ha capito la fase difensiva con Conte e adesso è un top a tutti gli effetti, speriamo sia incisivo anche in finale per vincere anche il Pallone d’Oro, merita di ricevere questo riconoscimento. I calciatori che sono oggi a Napoli hanno la possibilità di crescere, poi bisogna fare delle valutazioni, ma a me piacerebbe vederli ancora a Napoli”.

NM LIVE – Savino: “Napoli, bisogna programmare il futuro, Sarri? Punterei sempre su Conte”

NAPOLI – ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il futuro del Napoli e l’incontro tra De Laurentiis e Conte? Questo incontro per definire la prossima stagione tra De Laurentiis e Conte va fatto, bisogna programmare per avere un futuro sempre migliore e per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, questi devono essere gli obiettivi del Napoli. Sarri? Punterei sempre su Conte, per quello che ha fatto in questi due anni. Se ci dovesse essere una alternativa, perchè non Sarri? Ha fatto bene alla Lazio, nonostante tante problematiche, e sta avendo anche dei risultati importanti. Napoli-Bologna? Mi aspetto una partita di fine stagione che il Napoli deve fare subito sua, deve mettere sotto il Bologna e deve far capire subito che vuole vincere la partita e che non c’è storia”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Il Napoli vuole blindare la Champions League, partita impegnativa col Bologna, Di Lorenzo? Ci sono buone probabilità di vederlo in campo”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Di Lorenzo? Penso che possa giocare, poi dipende da Conte. Ci sono buone probabilità di vederlo in campo dopo 100 giorni dall’infortunio, un lungo stop per lui e sarebbe importante averlo a disposizione, ma penso che Conte lo schieri solo se è pienamente in forma. A Castel Volturno allenamento congiunto con la Scafatese, la squadra è arrivata alle 12:00 e pranzo in sede. Il Napoli vuole blindare la qualificazione in Champions, anche se la partita col Bologna sarà impegnativa, ma ci siamo per blindare la Champions. Come si fa a paragonare Maradona con qualsiasi calciatore del Napoli? Ci sono stati tanti che hanno dato grandi emozioni a Napoli, Kvara ha inciso sulla vittoria del terzo Scudetto, la sua separazione dal Napoli non ha portato grande entusiasmo. Guardavo i numeri delle semifinali e in Champions con il PSG ha inciso. Kim lo riabbraccerei a braccia aperte. Tifosi di Lazio e Roma contro Sinner? Che c’entra Sinner con il calendario? E’ come prendersela con Hojlund perchè il Napoli gioca il lunedì, mica decide Hojlund? Lasciamo stare, si commentano da sole queste cose”.

NM LIVE – Rosolino: “Napoli, vertice ADL-Conte necessario per ripartire con una forte determinazione, per puntare sempre più in alto occorrono scelte importanti”

NAPOLI – MASSIMILIANO ROSOLINO, ex campione di nuoto, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Scudetto all’Inter? Complimenti a loro per la vittoria. E’ ovvio che uno vuole portare a casa la vittoria, l’Inter ha costruito una bella rinascita, chi ama lo sport, però, sogna di vedere una stagione come quella dell’anno scorso, dove c’è stata una battaglia punto su punto, ma facciamo comunque i complimenti a loro. Il futuro del Napoli con l’incontro tra ADL e Conte? C’è bisogno di questo passaggio per ripartire con una forte determinazione, bisogna farlo subito e il Napoli deve capire cosa vuole, per puntare in alto bisogna fare delle scelte importanti. Non penso che il Napoli punti al bomber che sarà decisivo al Mondiale, ma da lì possono uscire dei calciatori interessanti. Pallone d’Oro a Kvara? I valori e parametri di riferimento li conoscono gli addetti ai lavoro, ma sul Pallone d’Oro ci sono pochi dubbi. E’ un calciatore che si è contraddistinto. E’ un rimpianto del Napoli? E’ ovvio, a Napoli serve quel calciatore sognatore, una icona del calcio che crea uno status, ma il Napoli è una squadra vincente, che si è saputa rimboccare le maniche anche quando i migliori non c’erano. Mertens e Kvara? Mertens è un calciatore che ha segnato un amore reciproco con Napoli. Entrambi sono stati esaltati e hanno ricambiato, ma Mertens si è fatto voler bene e tra i due il belga è l’uomo da ricordare con più voglia”.

NM LIVE – Agostini: “Napoli, il secondo posto l’obiettivo principale, Conte? Resta se il progetto di ADL coincide con il suo”

NAPOLI – MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Kvara merita il Pallone d’Oro? Ogni hanno hanno la possibiltà di vincere qualcosa, hanno la possibilità di mettersi in mostra in grandi squadre e mostrare le qualità che hanno. Il PSG è favorito, l’Arsenal non è in gran forma, anche se ha dei buonissimi calciatori, anche contro il Bayern Monaco, Kvara ha messo in difficoltà gli avversari. In Italia era troppo, sono calciatori che hanno bisogno di palcoscenici importanti. Kim e Kvara? E’ un orgoglio perchè arrivano dal calcio taliano, che porta i talenti in alto, ma poi ce li rubano perchè non siamo in grado di dare quello che possono dare società come il PSG. Dobbiamo avere la spinta per capire che siamo in grado di poter formare i talenti, ma questo step ancora non viene fatto. Dobbiamo andare in giro a spendere dei soldi, non sapendo se possono diventare dei talenti. Napoli? Il secondo posto deve essere l’obiettivo principale per il Napoli, la Champions non penso sia in pericolo. Guardando le altre squadre e i loro risultati, c’è il via libera per il Napoli che lunedì deve completare l’opera. Dopo lo Scudetto, arrivi secondo e non so più di così cosa poteva fare Conte. Poi manca qualcosa, questo lo sappiamo, c’è da lavorare e integrare magari qualche giocatore di qualità, fisicamente più giovane per avere un ciclo di due o tre anni con calciatori di grande avvenire, per giocarsi sia in Italia che in Europa quello che Napoli merita. De Laurentiis merita di stare lì, dopo questi anni. Futuro? Se lunedì vince ha il 90% per arrivare secondo, questo ti da la spinta per fare certi discorsi, arrivi terzo o quarto e le cose cambiano, ma il secondo posto ti dà la spinta per fare questi discorsi. Penso che da martedì qualcosa può muoversi. Conte? Penso che se De Laurentiis ha un programma serio e che si combina con il suo, vanno avanti tranquillamente. De Laurentiis vuole vincere e fa tutto per vincere e questo è anche Conte. Se collimano i pensieri, possono continuare insieme. Aspetto la partita di lunedì, poi credo che continueranno ancora insieme. Avere un allenatore vincente nell’anno del centenario è importante, avere il nome di Conte ti da sempre garanzie. Per la Nazionale potrebbero esserci altri nomi, come Allegri: se non c’è chiarezza con il Milan, può essere un candidato per la Nazionale”.