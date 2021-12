Napoli: Osimhen sarebbe contento di giocare contro la Juve prima di partire per la Coppa d’Africa

Uno dei membri dell’entourage di Victor Osimhen, Oma Akatugba, è stato intervistato da una radio napoletana, sulle condizioni dell’attaccante nigeriano in forza al Napoli. Ebbene l’intervistato ha affermato che Osimhen , ora è in patria per le feste natalizie, ma presto tornerà a Napoli per sottoporsi ad altri test medici e alla tac che ci diranno di più sulle condizioni di salute del giocatore azzurro. In merito alla sua partecipazione alla prossima Coppa d’Africa Akatugba ha dichiarato quanto segue:

“Di solito i giocatori vengono chiamati in nazionale verso i primi di gennaio, ma Osimhen sarebbe molto contento di giocare con la Juventus per dare il suo contributo a battere i bianconeri, per poi, subito dopo partire per la manifestazione africana. Naturalmente il Napoli deve dare il suo OK, ma se il club gli impedisse di partire, Victor non sarebbe felice perchè tiene molto alla sua Nigeria ed alla Coppa. contento. Anzi… Ribadisco che la sua volontà è quella di restare con i compagni fino alla sfida alla Juve, ma il giorno seguente vuole dare il suo contributo anche alla nazionale del suo paese. Occorrerà ancora un pò di tempo per ritrovare la condizione psicofisica migliore, tuttavia Osimhen può già iniziare a giocare, anche se ovviamente sarà più frenato rispetto al solito.”