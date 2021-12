Serie A, lotta Champions: Juventus in bilico, in quota favorite Milan e Napoli

ROMA – Non mollare la presa dell’Inter capolista mantenendo però la testa sull’obiettivo della qualificazione Champions. È questa missione comune per Milan, Napoli e Atalanta, come riporta Agipronews,per tutto il girone di andata dirette le vere concorrenti dei nerazzurri di Inzaghi. Per i rossoneri, secondo i betting analyst di SNAI, la possibilità tornare di nuovo a giocarsi la Champions nella prossima stagione si gioca a 1,25 mentre sale a 1,35 un piazzamento nelle prime quattro per gli uomini di Luciano Spalletti; leggermente attardata l’Atalanta, in cerca della quarta partecipazione consecutiva alla competizione, proposta a 1,45. Si fa dura invece per la Juventus, da dieci anni consecutivi tra le migliori d’Europa, in quota a 2 mentre è ancora più remota la possibilità di qualificazione per Josè Mourinho e la sua Roma, a 4,75.