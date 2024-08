Serie A, la Roma riabbraccia Dybala e riceve l’Empoli: i precedenti sorridono, per i bookie Joya subito in gol

“Ci vediamo domenica”. Tre parole che hanno sconvolto il calciomercato e riacceso i cuori giallorossi: Paulo Dybala rifiuta i soldi arabi e resta alla Roma. La Joya continuerà a deliziare il popolo romanista e secondo gli esperti di William Hill il primo gol in campionato potrebbe arrivare proprio nell’esordio all’Olimpico contro l’Empoli: quota 2,25 per la firma dell’argentino, preceduto solo da Artem Dovbyk a 2. Come riferisce Agipronews, si preannuncia un match in discesa per la Roma, che ha vinto otto delle ultime nove sfide in Serie A contro l’Empoli, che invece non ha mai vinto in casa della Roma in 16 precedenti in campionato. I toscani lo scorso anno hanno anche registrato la sconfitta più larga nella loro storia in Serie A (7-0). I precedenti spingono dunque le quote di Goldbet verso De Rossi: segno «1» in lavagna a 1,50, con il colpo ospite a 6,50 e il pareggio a 4,25. Aria di gol per i bookie, nonostante le due squadre abbiano esordito con uno 0-0: in vista di domenica Over avanti a 1,80 sull’Under, offerto a 1,90.

Marzia Acampora

