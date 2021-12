Algeria, dramma in campo. Muore Loukar

Il capitano dell’Mc Saida, formazione di seconda divisione algerina, è prima stato soccorso per un trauma cranico e poi, dopo essere tornato in campo, è crollato a terra a seguito di un arresto cardiaco purtroppo fatale. Sconvolti gli altri giocatori e i tifosi presenti.

Il calcio algerino è sotto choc per la drammatica morte in campo di un giocatore, avvenuta durante una partita di seconda divisione che si disputava a Orano tra la squadra locale e l’Mc Saida. La vittima è Sofiane Loukar, 30 anni, capitano della squadra ospite. Secondo i media algerini, il giocatore ha riportato un trauma cranico a causa di uno scontro di gioco ed è stato portato a bordo campo. Poco dopo è tornato al suo posto ma una decina di minuti più tardi è crollato a terra, sembra per un attacco cardiaco. I soccorsi per rianimarlo sono risultati inutili. La partita è stata subito interrotta, con giocatori e pubblico sconvolti per l’accaduto.

