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De Laurentiis e il futuro FIGC: “Malagò? Una garanzia per Roma e il Sud”

Vincenzo Letizia 7 Maggio 2026 0 30 sec read

«La Roma deve stare tranquilla». Aurelio De Laurentiis sceglie la cornice del Villaggio della Salute alla “Race for the Cure” per lanciare un messaggio che unisce politica sportiva e territorio. Il presidente del Napoli ha commentato l’ipotesi di Giovanni Malagò ai vertici della Federcalcio con ottimismo: «Se dovesse diventare presidente della Federazione, lui, da romanista, farà in modo che il calcio porti qualcosa in più dal centro al sud».
Un’endorsement che profuma di strategia: De Laurentiis vede nel numero uno del CONI il ponte ideale per accorciare le distanze tra le istituzioni romane e le piazze meridionali, garantendo equilibrio e nuovi investimenti.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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