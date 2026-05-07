De Laurentiis e il futuro FIGC: “Malagò? Una garanzia per Roma e il Sud”

«La Roma deve stare tranquilla». Aurelio De Laurentiis sceglie la cornice del Villaggio della Salute alla “Race for the Cure” per lanciare un messaggio che unisce politica sportiva e territorio. Il presidente del Napoli ha commentato l’ipotesi di Giovanni Malagò ai vertici della Federcalcio con ottimismo: «Se dovesse diventare presidente della Federazione, lui, da romanista, farà in modo che il calcio porti qualcosa in più dal centro al sud».
Un’endorsement che profuma di strategia: De Laurentiis vede nel numero uno del CONI il ponte ideale per accorciare le distanze tra le istituzioni romane e le piazze meridionali, garantendo equilibrio e nuovi investimenti.