Gli interventi di Paolo De Paola e Francesco Baiano a Radio Crc

De Paola a Radio Crc: “Supercoppa trofeo con poco valore, il Napoli e Insigne voltino pagina”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport. “Il Napoli è una squadra forte – ha detto De Paola a Radio Crc – deve archiviare subito la sconfitta in Supercoppa, perché si tratta dell’ultimo dei trofei. Il problema del Napoli è sente troppo la rivalità con la Juve”. Per questo motivo, secondo De Paola “Insigne si è abbandonato a un pianto commovente, ma esagerato. Insigne è leader in Nazionale, lo può essere anche nel Napoli”.

Baiano a Radio Crc: “Bello l’abbraccio tra Insigne e i tifosi. Il Napoli deve vincere pure le gare sporche”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Francesco Baiano, ex calciatore e attuale allenatore. “Sono contento che i tifosi del Napoli si siano stretti attorno a Insigne – ha detto Baiano a Radio Crc – finalmente la gente ha capito che Lorenzo dà l’anima per il Napoli”. Per quanto riguarda la gara contro il Verona, Baiano vorrebbe vedere “Il Napoli vincere anche le gare sporche – ha detto Baiano a Radio Crc – purtroppo gli azzurri per vincere devono dominare. Altrimenti rischiano addirittura di perdere. Vincere anche le gare sporche è l’ultimo salto di qualità che deve centrare il Napoli”.