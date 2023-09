LE INTERVISTE – Genoa, Gilardino: “Rammarico per il risultato, questa prestazione deve essere un inizio per noi”

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, analizza così ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 2-2 contro il Napoli: “C’è un po’ di rammarico, normale che sia così ma devo fare i complimenti alla squadra per la consapevolezza che hanno avuto durante la gara. Questa prestazione deve essere l’inizio di qualcosa di importante rispetto al campionato che dobbiamo fare”.

Cosa è mancato per portare a casa i tre punti?

“Li abbiamo accarezzati perché fino a un quarto d’ora dalla fine il Napoli non ci aveva molto impensierito, abbiamo giocato in ripartenza senza rischiare molto. Sul gol di Raspadori un po’ la partita è cambiata ma i ragazzi hanno fatto tutto ciò che dovevano fare. Retegui ha corso e tenuto palla, è stata una ottima gara da parte di tutti”.

Come gestirete le gare con avversarie più alla portata?

“Pensiamo a una gara alla volta, siamo una neopromossa ma c’è la volontà di fare sempre la partita giusta da blocco compatto in fase difensiva esaltando i singoli di cui disponiamo. Credo che stasera ci siamo riusciti.

