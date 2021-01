Milik si commiata dai tifosi azzurri con un magnifico video

Finalmente la telenovela Milik si è conclusa con soddisfazione da ambo le parti; l’attaccante polacco è andato al Marsiglia per 9 milioni più bonus. L’ex azzurro, prima di partire, ha voluto dedicare alla piazza napoletana un saluto, attraverso la pubblicazione di un magnifico video sui suoi canali social. Video che troverete anche su YouTube. Ecco di seguito le belle parole di Milik ai tifosi azzurri:

“Sono giunto a Napoli nell’estate, del 2016, per trascorrere quattro anni e mezzo che non dimenticherò mai, così come non dimenticherò l’impatto bellissimo con la città. Napoli ti fa questo effetto ti accoglie, ti abbraccia, ti fa sentire a casa tua, come da nessun’altra parte.

“In questi anni ho pianto di dolore quando mi sono infortunato, di tristezza quando siamo andati vicini allo Scudetto e di gioia quando ho trasformato, a giugno scorso, il rigore decisivo in finale di Coppa Italia. Per tutto il tempo che ho vissuto qui, anche nei momenti più difficili, ho avuto una sola certezza, il calore del popolo napoletano.

Siete stati sempre con me, ora vado via, ma porterò con me un pezzo di voi, lo metto in valigia. Da lontano o da vicino non mancherà mai il rispetto per questi colori e questa città.

Me ne vado con il sorriso, così come sono arrivato, perché so quello che ho dato e quello che la città mi ha regalato. Un abbraccio forte a tutti, e mi raccomando: “state bbuon guagliù!“