Anticipo 19esima giornata di A: Benevento – Torino 2 -2

Ieri sera si è disputato il primo anticipo che ha aperto l’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A, nel quale Benevento e Torino hanno diviso la posta in p0alio, pareggiando per 2 a 2. I granata, guidati per la prima volta da Davide Nicola subentrato a Giampaolo, hanno acciuffato, grazie a Simone Zaza, sul filo di lana, i giallorossi che hanno sperperato il vantaggio iniziale di due reti. Un’occasione perduta per i campani per fare un bel salto in avanti in classifica, mentre per il Torino un punto d’oro verso la salvezza. Oggi si giocheranno altri quattro anticipi tra cui spicca il big match Milan – Atalanta; i rossoneri, con un risultato positivo, si fregeranno del titolo platonico di campioni d’inverno.