NAPOLI vs BOLOGNA – Da oggi pomeriggio in vendita i tagliandi per la gara con gli emiliani dell’11 maggio ore 18

La SSC Napoli ha appena reso noto che, a partire dalle ore 15:00 di questo pomeriggio, saranno messi in vendita i tagliandi per Napoli vs Bologna, gara della 36esima giornata di A, che si disputerà sabato 11 maggio 2024, alle ore ore 18:00. Come di solito, la vendita dei biglietti si svolge in due fasi: la prima riservata ai possessori di Fidelity Card e la seconda valida per tutti. Nel corso della Fase 1, i tifosi con card avranno il dirittto di prelazione fino a lunedì 6 maggio. Qui di seguito, i prezzi dei biglietti delle due fasi:

Fase 1

Curve inferiori : 20€ (17 ridotto U30);

: 20€ (17 ridotto U30); Curve superiori : 30€ (25 ridotto U30);

: 30€ (25 ridotto U30); Distinti inferiori : 40€ (30 ridotto U30);

: 40€ (30 ridotto U30); Distinti superiori : 55€ (45 ridotto U30);

: 55€ (45 ridotto U30); Tribuna Nisida : 70€ (55 ridotto U30);

: 70€ (55 ridotto U30); Tribuna Posillipo : 85€ (70 ridotto U30).

: 85€ (70 ridotto U30).

Fase 2

Curve inferiori : 25€ (14 ridotto U30);

: 25€ (14 ridotto U30); Curve superiori : 35€ (25 ridotto U30);

: 35€ (25 ridotto U30); Distinti inferiori : 45€ (30 ridotto U30);

: 45€ (30 ridotto U30); Distinti superiori : 65€ (45 ridotto U30);

: 65€ (45 ridotto U30); Tribuna Nisida : 80€ (55 ridotto U30);

: 80€ (55 ridotto U30); Tribuna Posillipo: 100€ (70 ridotto U30).

Si fa presente, inoltre, che non sarà possibile acquistare i biglietti per la Curva B inferiore, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. Gli abbonati al settore indisponibile, riceveranno una mail entro le 17 del giorno 8 maggio con cui sarà comunicata la nuova location, in Curva A, a loro destinata.