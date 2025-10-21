NEWS

Napoli-PSV: 180 tifosi espulsi a Eindhoven, Tajani segue il caso

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025 0 54 sec read

Ieri sera a Eindhoven, in Olanda, 180 tifosi del Napoli sono stati fermati ed espulsi prima della partita di Champions League contro il PSV Eindhoven. Le operazioni si sono svolte all’inizio della zona rossa istituita dal sindaco Jeroen Dijsselbloem, con l’obiettivo di prevenire eventuali disordini in città.

Tra gli espulsi ci sono anche tifosi in possesso di regolare biglietto. Come confermato dall’avvocato Emilio Coppola, “sono stati tutti interrogati e rilasciati con un divieto di tornare a Eindhoven”.

Sulla vicenda è intervenuto il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che ha dichiarato su X (ex Twitter): “Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di stasera. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato personale e sono presenti gli agenti della Digos italiana”. Tajani ha inoltre precisato che “la polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto” e ha fornito il contatto dell’Ambasciata per ogni necessità.

La vicenda ha suscitato attenzione per la gestione dei tifosi stranieri negli eventi sportivi internazionali, evidenziando il delicato equilibrio tra sicurezza pubblica e diritto dei tifosi di assistere alle partite.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Mercato – Qualche ombra sulla trattativa Veiga ma l’affare si farà al 100%

Al momento non c’è ancora nero su bianco sull’affare Gabri Veiga al Napoli, la SSCN, ormai, ha definito e concordato con il club spagnolo la […]

21 Agosto 2023 0 40 sec read

Sky – Non solo Valdifiori: pressing su Hysaj. E Saponara…

Dopo aver scelto Sarri come nuovo allenatore, il Napoli continua a lavorare anche sui giocatori per rinforzare la sua rosa. Tra i nomi nuovi entrati […]

13 Giugno 2015 0 1 min read

Lele Adani: il Napoli di Spalletti ha superato quello di Sarri

Lele Adani esalta gli azzurri all’indomani dell’ennesimo successo in campionato: “Il Napoli dimostra manifesta superiorità costantemente. Anche contro l’Inter non si sono viste grosse debolezze […]

22 Gennaio 2023 0 36 sec read

Callejon: “Siamo una squadra importante e vogliamo dimostrarlo a tutti”

Callejon contro Callejon, pari sono. Naturalmente riferendoci alle sue due annate azzurre e sino alla quinta giornata. Che, guarda caso, nelle ultime due stagioni è […]

30 Settembre 2014 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui