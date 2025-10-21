Zaccardo rivela: “Suggerii a Edo De Laurentiis Caicedo e Kvaratskhelia. Scelsero il georgiano”

Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan e della Nazionale italiana, ha rivelato un retroscena interessante riguardante l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia da parte del Napoli. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Zaccardo ha spiegato come nel 2020, durante le sue analisi su Wyscout, individuò Kvaratskhelia come uno dei giocatori con il maggior numero di dribbling tentati in Europa, superando anche Messi e Neymar. Successivamente, nel febbraio 2021, incontrò l’entourage del calciatore a Mosca. In quel periodo, Edoardo De Laurentiis gli chiese di suggerirgli due giocatori in grado di fare la differenza. Zaccardo gli propose Moisés Caicedo e Kvaratskhelia. La scelta del Napoli ricadde sul georgiano, un’operazione che si è rivelata vincente per il club partenopeo .

Kvaratskhelia, dopo aver contribuito significativamente alla vittoria del campionato di Serie A con il Napoli nella stagione 2022-2023, è stato ceduto al Paris Saint-Germain nel gennaio 2025. Con il PSG, ha continuato a brillare, vincendo la Ligue 1, la Coppa di Francia, la UEFA Champions League e la Supercoppa UEFA .

Questa storia evidenzia l’importanza delle analisi approfondite nel calcio moderno e il ruolo cruciale degli intermediari nel facilitare trattative che possano portare a successi significativi per i club.