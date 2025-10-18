NEWS

LE INTERVISTE – Torino, Simeone: “Abbiamo vinto contro la squadra migliore d’Italia, sono felice”

Vincenzo Letizia 18 Ottobre 2025

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, commenta con entusiasmo il successo ottenuto contro il Napoli, definito “la squadra migliore d’Italia”. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il “Cholito” ha espresso tutta la propria soddisfazione, sia per il contesto della gara che per il peso emotivo del risultato.

“Per me è stata una partita speciale – ha dichiarato Simeone – portare tre punti a Torino in una gara così difficile mi rende davvero felice”. Non è una vittoria come le altre: “È stata la prima volta che vinciamo in casa contro la squadra migliore in Italia, sono felice”.

L’attaccante granata sottolinea anche l’importanza dell’ambiente: “Lo stadio è stato bellissimo, ho visto tutti concentrati a difendere fino all’ultimo secondo”, affermando come la tifoseria e il clima vissuto abbiano giocato un ruolo fondamentale.

Poi, una frase che mette in chiaro l’attaccamento alla maglia: “Quando sono in campo, voglio vincere; quando gioco con la maglia granata, difenderò la maglia fino alla fine”.

Vincenzo Letizia

