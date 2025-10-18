IN EVIDENZA

LE INTERVISTE – Napoli, Conte ammette: «Ce lo siamo fatti da soli»

Vincenzo Letizia 18 Ottobre 2025 0 1 min read

Non c’è rabbia, ma un pizzico di delusione nelle parole di Antonio Conte, al termine della sconfitta del Napoli contro il Torino. In sala stampa, il tecnico azzurro ha voluto rendere merito agli avversari, pur riconoscendo che la gara è sfuggita per responsabilità interne: «Complimenti al Torino per la vittoria, ma il gol ce lo siamo fatti da soli», ha dichiarato.

Il Napoli, secondo Conte, era «bellino» nel primo tempo, creando occasioni ma senza riuscire a concretizzare. Poi nella ripresa, la squadra ha alzato i ritmi: «Ci abbiamo messo più energia», ha affermato, tuttavia senza riuscire a cambiare l’inerzia del match.

Colpa del destino o demeriti propri?

Non è caduto in colpe esterne l’allenatore: nessun «colpo fatale» o «errore individuale macroscopico», bensì una dinamica interna che ha favorito il Torino. Conte ha spiegato che la rete subita, in gran parte, nasce da un rimpallo in area, con Gilmour che effettua un intervento fortuito, dando modo a Simeone di intervenire: «Il gol lo abbiamo fatto noi… non c’è stato uno svarione difensivo», ha precisato.

Alla domanda sul reparto arretrato, ha ribadito che, nel calcio che vuole praticare, l’area avversaria è il terreno prediletto, ma ammette che concedere qualche ripartenza resta inevitabile: «Dobbiamo abituarci».

La gestione della rosa e il tema dei nuovi arrivi

Un altro tema toccato da Conte è la gestione della squadra, in particolare delle nuove pedine inserite. «La nostra stagione passa dalla crescita dei nuovi arrivati», ha spiegato, ricordando che il Napoli affronta una partita ogni tre giorni e che, per questo, ogni miglioramento va valutato col tempo e con pazienza.

In merito alle critiche sulla rosa e sul modo in cui è stata esaltata, Conte ha glissato: «Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti. Noi dobbiamo pensare a lavorare», ha detto da “uomo di calcio” consapevole dell’importanza del silenzio pragmatismo.

