GEORGIA -KVARATSKHELIA E SOCI SURCLASSATI DALLA SPAGNA, 1 – 7 IL RISULTATO FINALE

Non c’è stata partita, ieri pomeriggio, tra Georgia e Spagna, nella gara di qualificazione agli Europei 2024 che si giocheranno in Germania. Kvaratskhelia e soci sono stati travolti dagli iberici per 1 a 7, risultato che dimostra ampiamente la netta superiorità della nazionale di De la Fuente che ha letteralmente mortificato gli avversari. La Georgia, pertanto, si è rivelata quella squadra materasso che non si vedeva più da tempo immemore. Mattatore del match l’ex juventino Alvaro Morata, autore di una tripletta. Per il talento azzurro, con più ombre che luci, un pomeriggio da dimenticare in fretta. Kvara ha disputato tutta la partita, rimediando pure un cartellino giallo. In virtù di questo risultato i georgiani restano a quota 4 in classifica, assieme alla Norvegia; nel girone comanda la Scozia, a punteggio pieno, con 12 punti in quattro gare, mentre la Spagna sale a quota 6 dopo tre match giocati.