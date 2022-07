SSCN – Mertens – La telenovela infinita continua, diverse telefonate, ultimamente, tra il belga ed il presidente

Dagli ultimi avvenimenti sembra che fra il Napoli e l’attaccante belga, adottato dalla città partenopea, la telenovela infinita non abbia calato ancora il sipario. Il club vorrebbe, infatti, trattenere Metrens e Ciro Dries, non intenderebbe mollare la società azzurra. Per convincere il calciatore, tanto amato dai supporters napoletani, il presidente, con un altro piccolo sforzo economico, ha inviato all’attaccante migliore della storia della società, la proposta che voleva, ossia un ingaggio di un altro anno a 2,5 milioni netti. Da ieri i rapporti telefonici tra le parti si sono intensificati, causando l’ennesimo colpo di scena che potrebbe riportare il trentacinquenne giocatore ex Psv Eindhoven a Spalletti. Credo che l’ultima parola ci sarà in questa settimana.