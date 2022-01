Napoli: Insigne tornerà titolare nella sfida con i bianconeri di giovedì sera

La ripresa del campionato di serie A si avvicina, tra tre giorni, infatti, è in programma la ventesima giornata con due incontri di cartello quali Milan – Roma e Juventus – Napoli. Come noto le due formazioni saranno rimaneggiate causa infortuni e covid. Spalletti avrà problemi nel reparto arretrato, viste le tante assenze. La buona notizia è che Lorenzo Insigne si è negativazzato e tornerà titolare allo Stadium, nella prima partita del nuovo anno. Il capitano azzurro, oramai sul piede di partenza, ha assicurato che darà il massimo fino a fine stagione, nonostante la scelta di vita. Ha parlato anche con il ct Mancini, il quale gli ha garantito la sua fiducia ed ovviamente con l’allenatore del Napoli. La sua intenzione è quella di terminare nel migliore dei modi la sua avventura all’ombra del Vesuvio, per poi partire in estate per il Canada, dove intraprenderà una nuova avventura con il Toronto.