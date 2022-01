Il 20esimo turno di serie A si giocherà regolarmente, la Lega orientata a non dare deroghe

Il match Juventus vs Napoli, in programma giovedì 6, nella serata dell’Epifania, allo Stadium di Venaria Reale, Torino, si disputerà regolarmente, così come tutte le altre gare in calendario. Infatti La Lega calcio, malgrado le numerose positività al covid 19 che hanno colpito una cinquantina di calciatori, è orientata a non concedere alcuna deroga per il rinvio, e far giocare tutte le partite della prossima giornata, così come accaduto già per la Supercoppa italiana tra bianconeri e nerazzurri che si terrà come previsto a Milano il 12 gennaio. Pertanto la tanto attesa sfida tra la formazione di Allegri e quella di Spalletti non subirà nessun rinvio, come caldeggiato dai due club che sono in piena emergenza causa pandemia. Tutti gli esponenti della Lega non nutrono particolari preoccupazioni, poiché la situazione in Italia, riguardo alla pandemia è meno delicata che in altri paesi europei. Tuttavia esiste il rischio che le ASL, possano intervenire all’ultimo momento per non far patire i giocatori di club con diversi positivi per cui è facile che si cercherà un confronto per organizzare una linea comune in modo tale da non sfalsare il calendario della massima serie.