IL FISCHIETTO. Juventus vs Napoli sarà diretta da Sozza di Seregno

Appena diramate le designazioni arbitrali per la ventesima giornata di serie A. Per il posticipo serale dell’Epifania, Juventus vs Napoli, è stato scelto il signor Simone Sozza della sezione di Seregno. I suoi assistenti saranno Giallatini e Preti, il quarto ufficiale di gara Marcenaro, mentre al Var andranno Irrati e Meli. Il trentacinquenne arbitro lombardo ha esordito in massima serie il 27 gennaio 2020, in occasione della partita Parma-Udinese, terminata 2-0. Sozza per la cronaca vanta un solo precedente con gli azzurri: si tratta della partita di questo torneo a Firenze contro la Fiorentina del 3 ottobre 2021, quando il Napoli si impose per 2 a 1.