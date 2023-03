LA PARTITA – Napoli-Eintracht 3-0, azzurri ai quarti di finale

Il Napoli batte 3-0 l’Eintracht al Maradona, gli azzurri segnano con una doppietta di Osimhen e è un gol su rigore di Zielinski.

PRIMO TEMPO

Al 19’ Zielinski ruba il pallone e lo serve a Kvaratskhelia che si invola in area e ci prova con il destro, il portiere devia in angolo. Al 42’ ancora Kvaratskhelia che entra in area e prova il tiro a tu per tu con Trap che però spedisce di nuovo in angolo. Al 45’ l’arbitro assegna due minuti di recupero e al 46’ passa in vantaggio il Napoli con Osimhen, che viene servito da Politano e di testa spedisce il pallone in rete.

SECONDO TEMPO

Al 53’ arriva il raddoppio del Napoli ancora con Osimhen, questa volta riceve il pallone da Di Lorenzo e va a segno a porta sguarnita. Al 64’ calcio di rigore per gli azzurri per un fallo su Zielinski, dal dischetto non sbaglia il polacco. Al 90’ termina la gara.

IL TABELLINO



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (66′ Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (74′ Ndombele); Politano (66′ Lozano), Osimhen (81′ Simeone), Kvaratskhelia (74′ Elmas). A disposizione: Bereszynski, Gaetano, Gollini, Idasiak, Olivera, Ostigard. Allenatore: Luciano Spalletti.

Eintracht (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Buta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz (67′ Max); Gotze, Kamada; Borré. A disposizione: Alario, Alidou, Chandler, Hasebe, Horz, Jakic, Ramaj, Smolcic, Toure. Allenatore: Glasner.

Reti: 45+2′ e 53′ Osimhen (N), 64′ Zielinski (N)

Ammoniti: Ndicka (E), Lenz (E), Gotze (E), Juan Jesus (N)

Mariano Potena