CALCIOMERCATO – Trattativa Galatasaray-Napoli per Osimhen: la situazione

La trattativa Osimhen-Napoli-Galatasaray oggi ha fatto registrare alcune novità importanti. Alle 17,45 il club turco ha mandato una email al Napoli, accettando di fatto il veto di cedere Osimhen in Italia nei prossimi due anni. Non si trova una quadra invece sulla percentuale da futura rivendita chiesta dal club azzurro: al Galatasaray il cartellino in prospettiva costerebbe molto di più.

Accettati invece i termini economici: 75 milioni (con dilazione entro il 2026 e congrua parte subito), preannunciata anche la lettera di credito che sbloccherebbe l’affare. Le parti sembrano sempre più vicine ed è possibile che l’accordo si trovi entro lunedì. Le parti resteranno in contatto no stop per definire ogni cosa.

✍ Alfredo Pedullà