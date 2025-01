Kvaratskhelia – Il talento georgiano è approdato a Parigi ma nessun tifoso del Psg era lì, ad accoglierlo, all’aeroporto

L’ex numero 77 del Napoli Kwicha Kvaratskhelia, ieri, in tarda serata, è giunto nella capitale francese tra l’indifferenza dei sostenitori del club paigino. Infatti, all’areporto, il calciatore georgiano non ha trovato nessuno ad accoglierlo. L‘esterno sinistro, prima di partire, aveva postato, su Instagram, una lettera d’addio ai tifosi napoletani, scrivendo parole di affetto e di ringraziamento per come è stato trattato nella città partenopea, nel suo periodo con la maglia azzurra. In Francia, però non ha sentito il calore a cui era abituato nel capoluogo campano. Di certo, Kvara noterà presto la grande differenza di clima, di vita e di passione per la squadra, rispetto a quando ha vissuto a Napoli, città del sole, del mare, dell‘amore verso i colori azzurri e dell’affetto dato ai propri beniamini. Ma, purtroppo, il denaro ha fatto si che il georgiano lasciasse i compagni e Conte nel bel mezzo della stagione. Eppure il tecnico leccese, fin dal suo arrivo, lo aveva additato come principale protagonista del suo progetto, all’ombra del Vesuvio. I soldi non sono tutto nella vita, però, sono quasi sempre al primo posto come desideri umani. Caro Kwicha, vedrai che ti pentirai della tua scelta. Adieu!