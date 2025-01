Ultime di Mercato Napoli – Garnacho insiste, col Manchester United, per il trasferimento in azzurro, Manna lavora ai fianchi del club inglese

Antonio Conte ha deciso, da tempo, che dovrà essere Alejandro Garnacho, il calciatore che sosituirà il partente Kvaratskhelia, nel suo scacchiere. Si tratta di un giovane che deve ancora compiere 21 anni ma dalle grandi qualità tecniche e di enorme crescita, per giunta, con un ingaggio abbordabilissimo per il club partenopeo. Tuttavia, la richiesta della società britannica è altissima. De Laurentiis, pur di accontentare il suo allenatore sarebbe disposto a rilanciare la prima offerta per il cartellino dell’esterno, di doppio passaporto, e portarla a 50 milioni di euro., forte, anche della volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra, il che non è poco. Inotre, tenendo conto delle difficoltà finanziarie dello United, alla fine, la dirigenza potrebbe anche tentennare ed accettare l’offerta del Napoli. In realtà la distanza tra richiesta ed offerta è lontanissima, però un piccolo segnale di apertura emerge dall’interesse del Manchester verso Quenda vero il talento, classe 2007, in forza allo Sporting Lisbona. In caso di buona riuscita dell’operazione Garnacho verrebbe all’ombra del Vesuvio, sicuramente. D’altronde gli ottimi rapporti tra i due club, consolidati nell’operazione che ha portato lo scozzese McTominay, da Conte, potrebbero rivelarsi un elemento decisivo per sbloccare la trattativa