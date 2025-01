Conte: “Addio di Kvara? Non ci siamo lamentati e non lo faremo nemmeno ora”

Le parole dell’allenatore alla vigilia della gara tra il Napoli e l’Atalanta

Il Napoli di Antonio Conte si appresta ad affrontare l’Atalanta nel match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A.

Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore ospite ha parlato in conferenza stampa.

Conte ha esordito così. “Noi abbiamo fatto 47 punti, frutto di grande lavoro. Se analizziamo in maniera oggettiva rispetto all’anno scorso senza tre giocatori e se mettiamo Kim diventano 4. A livello soggettivo ognuno può dire la sua”.

Sul momento del Napoli: “Cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi rispetto ad altri club, dobbiamo essere ambiziosi perché sennò mancherebbe la fame di stare tra le prime in Serie A. Testa bassa e pedalare. Devo cercare di tutelare i ragazzi perché se lo meritano”.

Napoli, le parole di Antonio Conte

Sul gap con l’Atalanta Conte ha dichiarato: “L’Atalanta ne ha vinte 11 consecutive, era forte e lo rimane. Oggi ha la consapevolezza di essere forte perché hanno vinto l’Europa League, è una realtà da un po’ di tempo e oggi ha la forza di potersela giocare con tutti. Noi dobbiamo capire quanto manca e quanto c’è da lavorare per avvicinarci sempre di più”.

Sulla reazione del gruppo all’addio di Kvara ha aggiunto: “Dovremo essere bravi con i nuovi, che sono bravi ragazzi, a farli adattare il prima possibile. Così saremo in grado di sopperire all’addio di Kvara. Non ci lamentiamo e non lo faremo nemmeno ora. Il gruppo ha metabolizzato l’uscita, poi la realtà quotidiana ti impone di farlo subito per cercare di sopperire a qualsiasi situazione che potrebbe sembrare penalizzante”.

Napoli, Conte: “Sfida scudetto? Ancora non me la sento di dirlo”

Sulla sfida con la squadra di Gasperini ha detto: “Sfida scudetto? Non me la sento ancora di dire che lo sia, so che dobbiamo fare degli step ed è ancora troppo presto. Andiamo avanti sapendo che dobbiamo fare punti e mettere fieno in cascina. Sappiamo di non essere impiccati”.

Sugli obiettivi del Napoli ha concluso: “E’ difficile vincere i campionati se non produci qualcosa di bello, poi magari ci sono situazioni più pompate a livello mediatico. Non è fortuna o caso, noi stiamo sicuramente crescendo ma non sarà semplice. La disponibilità da parte loro ha velocizzato il tutto”.

fonte, gianlucadimarzio.com