Napoli, assalto al terzino mancino della nazionale under 21 Tripaldelli

Ultime ore di calciomercato, infatti la sessione invernale di questa stagione chiuderà i battenti stasera alle 20. Il direttore del Napoli Giuntoli non intende ancora fermarsi e sta facendo di tutto per dare a Gattuso quel difensore mancino che attualmente manca per far rifiatare Mario Rui. Sfumato l’affare Rodriguez si tenta l’assalto a Tripaldelli, peraltro napoletano di nascita cresciuto con Carmine Tascone, talentuoso terzino sinistro classe 99 ex Juve, oggi in forza al Sassuolo, già nazionale Under 21. Il Napoli lo vorrebbe in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, ma quest’offerta è stata rifiutata dal club emiliano che pretende 2 mln per il prestito più 10 per l’eventuale riscatto. Il calciatore sarebbe felicissimo di tornare nella sua città; stamane ci sarà un ultimo tentativo per trovare un accordo con il Sassuolo, ma il tempo stringe.

Questo articolo è stato letto 93 volte