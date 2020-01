Suggestione Barcellona, ieri già venduti oltre 2000 tagliandi

Suggestione Barcellona : cresce nel capoluogo partenopeo l’attesa per l’arrivo di Lionel Messi e compagni, al San Paolo, per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League del 25 febbraio. Ieri, primo giorno di vendita dei preziosi tagliandi, riservata ai solo abbonati. Ebbene, malgrado il costo elevato, hanno già risposto all’appello oltre 2000 tifosi. Ricordiamo che la vendita sarà libera solo da venerdì 7. Intanto Alessandro Formisano head of Operations del Napoli ha comunicato attraverso la Radio ufficiale della società il ripetersi dell’iniziativa adottata con il match di Coppa con La Lazio, anche per la semifinale di ritorno della manifestazione tricolore con l’Inter in calendario il 5 marzo. Anche in quell’occasione tutti gli abbonati potranno acquistare i biglietti a prezzo stracciato, ovvero 14 euro per la Tribuna Posillipo, 10 per i Distinti e 5 per le Curve. Una sorta di compensazione per farsi perdonare il caro prezzi della sfida con il Barca, che di questo passo avrà, nonostante tutto, un’ottima cornice di pubblico.

